Головне
Ребров: Для мене велика честь працювати на Україну та для України
Сьогодні 19:48 283
Яремчук: Потрібно менше говорити, а більше робити на футбольному полі
Сьогодні 20:05 162 1
Він завершив кар'єру Володимира Кличка: історія Ентоні Джошуа, який торгував наркотиками та став зіркою боксу
Сьогодні 19:15 208
Марусяк оновив рекорд України в загальному заліку Кубку світу зі стрибків із трампліна
Сьогодні 18:14 385
Місія вчителя Реброва: яке домашнє завдання має виконати збірна України перед фіналом кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 15:30 575
Олімпійська збірна України програла перший матч у власній історії
Сьогодні 14:09 1773 1
Андрій Біба: "Чорновіл запрошував вступити в РУХ"
Сьогодні 13:24 510
Унаслідок ракетної атаки росіян зруйнований столичний спортзал
Сьогодні 13:17 306
Мельник здобула срібло на етапі Кубку Європи з фристайлу
Сьогодні 12:52 274
13-річний Головін завоював 7 нагород на міжнародних юніорських змаганнях зі спортивної гімнастики
Сьогодні 12:36 271
Прямі трансляції

Ребров - про участь Циганкова у матчі з Ісландією: він лише два дні тренується

Сьогодні 20:11 159 0
Ребров - про участь Циганкова у матчі з Ісландією: він лише два дні тренується
#Сергій Ребров, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Рішення щодо участі Віктора Циганкова у матчі проти збірної Ісландії за путівку на чемпіонат Європи 2024 року ще не прийнято. 

Про це заявив на пресконференції заявив головний тренер збірної України Сергій Ребров.

"Чи готовий зіграти Циганков завтра? Сподіваємося, він тренується декілька днів, завтра ухвалимо рішення. 

Зараз він лише два дні тренується, найголовніше його фізичні кондиції".

Зазначимо, 26-річний півзахисник виконував вправи на тренуванні за день до гри з Боснією і Герцеговиною, але в заявку на сам поєдинок він не потрапив. 

З початку березня Циганков відновлювався від пошкодження колатеральної зв’язки коліна. 

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців у півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У вирішальному матчі відбору шляху В збірна України зіграє проти ІсландіїЗустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Початок - о 21:45. Гра буде номінально домашньою для українців.

Коментарі ()
Популярне зараз
Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію" Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію" 1325 1
Іспанія видала візи нейтральним спортсменам, які підтримують агресію Росії в Україні Іспанія видала візи нейтральним спортсменам, які підтримують агресію Росії в Україні 11954
Бути собою, щоб стати особливим: Михайло Мудрик як план Б збірної України Бути собою, щоб стати особливим: Михайло Мудрик як план Б збірної України 906 1
Ісландський півзахисник виділив двох гравців збірної України Ісландський півзахисник виділив двох гравців збірної України 1152
Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона 22398
Олімпійська збірна України програла перший матч у власній історії Олімпійська збірна України програла перший матч у власній історії 1773 1
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117704
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29995 2
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47623 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 51420
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65067
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 24014 7