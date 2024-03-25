Ребров - про участь Циганкова у матчі з Ісландією: він лише два дні тренується

Джерело - Чемпіон.

Рішення щодо участі Віктора Циганкова у матчі проти збірної Ісландії за путівку на чемпіонат Європи 2024 року ще не прийнято.

Про це заявив на пресконференції заявив головний тренер збірної України Сергій Ребров.

"Чи готовий зіграти Циганков завтра? Сподіваємося, він тренується декілька днів, завтра ухвалимо рішення. Зараз він лише два дні тренується, найголовніше його фізичні кондиції".

Зазначимо, 26-річний півзахисник виконував вправи на тренуванні за день до гри з Боснією і Герцеговиною, але в заявку на сам поєдинок він не потрапив.

З початку березня Циганков відновлювався від пошкодження колатеральної зв’язки коліна.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців у півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У вирішальному матчі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії. Зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Початок - о 21:45. Гра буде номінально домашньою для українців.