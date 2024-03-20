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Циганков провів тренування в загальній групі

Сьогодні 19:46 136 0
Циганков провів тренування в загальній групі
#Збірна України з футболу, #Віктор Циганков

Джерело - УАФ.

Вінгер збірної України Віктор Циганков взяв участь у тренуванні збірної України напередодні матчу проти Боснії і Герцеговини. 

Відео, на якому видно, як гравець Жирони працює в загальній групі, зявилося в телеграм-каналі УАФ. 

Нагадаємо, Циганков травмувався на початку березня в матчі Жирони проти Осасуни. У Віктора діагностували пошкодження колатеральної звязки коліна. 

Напередодні лікар збірної України Роман Жолобайлюк повідомив, що у процесі відновлення є позитивна динаміка. 

Матч 1/2 фіналу кваліфікацїі Євро-2024 між Україною та Боснією і Герцеговиною відбудеться завтра, 21 березня. Початок гри - о 21:45. Переможець зіграє проти Ісландії чи Ізраїлю. 

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