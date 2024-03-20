Циганков провів тренування в загальній групі

Джерело - УАФ.

Вінгер збірної України Віктор Циганков взяв участь у тренуванні збірної України напередодні матчу проти Боснії і Герцеговини.

Відео, на якому видно, як гравець Жирони працює в загальній групі, з’явилося в телеграм-каналі УАФ.

Нагадаємо, Циганков травмувався на початку березня в матчі Жирони проти Осасуни. У Віктора діагностували пошкодження колатеральної зв’язки коліна.

Напередодні лікар збірної України Роман Жолобайлюк повідомив, що у процесі відновлення є позитивна динаміка.

Матч 1/2 фіналу кваліфікацїі Євро-2024 між Україною та Боснією і Герцеговиною відбудеться завтра, 21 березня. Початок гри - о 21:45. Переможець зіграє проти Ісландії чи Ізраїлю.