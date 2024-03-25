Крізь роки: хлопчик з фото, який пішов стопами легендарного батька, готовий відібрати путівку на Євро у збірної України

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лонгбю Андрі Гудйонсен є сином легендарного нападника збірної Ісландії Ейдура Гудйонсена. Про малого футбольний світ дізнався ще до початку його кар’єри, не лише через те, що його батько відомий футболіст. Щоб зрозуміти, як саме, варто переміститися у 2016 рік, на Євро в Парижі. Тоді батько Андрі виступав у складі збірної Ісландії, в межах 1/4 фіналу турніру його команді протистояли французи. Франція розгромила ісландців з рахунком 5:2, а емоції малого Андрі (ліворуч на фото) та його братика потрапили в об’єктив журналістів. Останній, схоже, дуже болісно пережив ту поразку.

Що цікаво, пройшло чимало років, а Гудйонсен-молодший вже готується протистояти збірній України в межах плей-оф кваліфікації на чемпіонат Європи-2024.

Хто ж такий Андрі Гудйонсен та чи варто його боятися?

Ісландський футболіст – син зіркового ексфорварда Барселони та Челсі Ейдура Гудйонсена. Його батько став одним із найкращих бомбардирів у історії збірної Ісландії. Андрі, ймовірно, вирішив піти його стопами.

Свою кар'єру Гудйонсен-молодший розпочав у Іспанії, адже на той час батько підписав контракт із Барселоною. Спочатку він виступав за каталонські футбольні академії Барселони та Еспаньйола, а вже у 2018 році Андрі приєднався до резервного складу мадридського Реала (Реал Мадрид Кастілья). Влітку 2021 року форвард підписав з клубом професійний контракт і був включений у заявку Реала на матчі Ліги чемпіонів. Загалом він провів за мадридців 19 матчів та забив 4 м'ячі.

У 2022 році Андрі покинув "вершкових" та приєднався до швецького Норрчепінга, проте там проявитися не вдалось, всього один гол у 29 поєдинках. Шведи у серпні 2023-го відправили 22-річного нападника на сезон в оренду в данський клуб Лонгбю, де він уже оформив 8 м'ячів у 18 іграх.

У збірних статистика в Андрі набагато краща, виступати за національну команду він розпочав з 2018 року. Щоправда, у складі U-17. Проте йому знадобилося всього три роки, щоб дебютувати за головну команду країни. У вересні 2021 року форвард з’явився на полі в ​​матчі кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Румунії (0:2). Перед дебютом батько Андрі Ейдур Гудйонсен, який тоді був асистентом головного тренера, оригінально "благословив" сина на вдалу гру.

Eiður Smári Guðjohnsen var í fyrsta skipti í hlutverki aðstoðarþjálfara á Laugardalsvelli í gærkvöldi og sonur hans Andri Lucas kom inn á í fyrsta sinn með landsliðinu. Hann fékk koss við tilefnið! 😘 pic.twitter.com/hJ4vokTUCt — RÚV Íþróttir (@ruvithrottir) September 3, 2021

Загалом форвард Лонгбю провів вже 20 матчів за збірну Ісландії та оформив 6 голів.

На полі з Андрі Гудйонсеном варто добре попрацювати, адже він, як і кожен нападник, вміє знайти потрібну зону та зненацька пробити, тож захисники повинні пильно стежити за ним.

Матч проти збірної України

Гудйонсен-молодший потрапив до заявки збірної Ісландії на гру проти України та готовий допомогти своїй команді. Зокрема, він уже встиг зробити сміливу заяву про майбутній поєдинок:

"Матч з Україною буде важким, але ми їдемо перемагати. З Ізраїлем було важко, але ми добре себе показали, особливо на стандартах. Залишився останній матч, потрібно вигравати, щоб поїхати на Євро".

Ісландія налаштована лише на перемогу і, судячи з командного духу збірної, грати проти неї не так вже й просто. Зрештою, й українці не готові поступатися путівкою, адже для них виступ на чемпіонаті Європи є вкрай необхідним в такий непростий час. Таким чином, на вболівальників точно очікує спекотна дуель, а переможе – найсильніший.

Нагадаємо, що збірна України зіграє з Ісландією вирішальний матч відбору до фінальної частини чемпіонату Європи 26 березня. Зустріч відбудеться на стадіоні "Арена Тарчинський" у Вроцлаві. Початок о 21:45 за київським часом.

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