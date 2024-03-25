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Алвес вийшов із в'язниці під заставу

Сьогодні 15:43 118 0
Алвес вийшов із в'язниці під заставу
#Барселона, #Дані Алвес

Джерело - Marca.

Засуджений за зґвалтування колишній гравець Барселони Дані Алвес знайшов один мільйон євро для внесення застави.

Про це повідомляє Marca.

Ексфутболіст вийшов із в'язниці після майже 14 місяців проведених під вартою. Повідомлялося, що бразилець може взяти кредит в один мільйон євро.

Окрім того, Алвес здав два своїх паспорти, бразильський та іспанський, через свій захист. Колишній футболіст не матиме права залишати територію Іспанії. Також йому заборонено наближатися до потерпілої. Зазначається, що бразилець буде зобов'язаний щотижня з'являтися в суді.

Нагадаємо, що рахунки Дані заблоковані через суддівські процеси в Бразилії з колишньою дружиною, а гроші, які йому залишив батько Неймара, колишній гравець збірної Бразилії частково виплатив дівчині у якості моральної компенсації.

У лютому суд Барселони визнав 40-річного Алвеса винним у сексуальному насильстві та засудив його до 4,5 років позбавлення волі. Окрім того, він має виплатити жертві 150 тисяч євро компенсації.

Як відомо, під час судових засідань бразилець надав п'ять різних версій інкримінованих йому злочинів. Також він наполягав на тому, що перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Після оголошення вироку Барселона спершу позбавила Алвеса  статусу легенди клубу, проте вже згодом повернула його ексфутболісту.

В каталонському клубі бразилець грав з 2008 до 2016 і з 2021 до 2022 року і 6 разів ставав чемпіоном Іспанії, по 4 рази вигравав Кубок і Суперкубок країни та тричі перемагав у Лізі чемпіонів і Суперкубку УЄФА.

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