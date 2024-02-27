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Алвес втратив статус Легенди Барселони

40-річний бразилець втратив статус видатного футболіста "блаугранас".
Сьогодні 12:35 138 0
Алвес втратив статус Легенди Барселони
#Барселона, #Дані Алвес

Джерело - marca.com.

Іспанська Барселона видалила профіль колишнього захисника команди Дані Алвеса з розділу Легенди клубу на офіційному сайті.

Про це повідомляє Marca.

Напередодні Алвеса засудили до 4,5 років за зґвалтування 23-річної дівчини в туалеті нічого клубу. Бразилець декілька разів відкидав обвинувачення, але врешті визнав, що все ж мав з нею статевий контакт. Адвокати наразі готуються оскаржити вирок.

За Барселону бразилець грав з 2008 до 2016 і з 2021 до 2022 року, з якою став шестиразовим чемпіоном Іспанії, по 4 рази вигравав Кубок і Суперкубок країни та тричі перемагав у Лізі чемпіонів і Суперкубку УЄФА.

Нагадаємо, що Дані Алвес - другий найтитулованіший футболіст в історії після Ліонеля Мессі. Бразилець здобув за кар'єру 43 трофеї різного ґатунку.

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