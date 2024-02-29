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Барселона повернула Алвесу статус Легенди клубу

Барселона оновила дані про бразильського оборонця
Сьогодні 15:00 126 0
Барселона повернула Алвесу статус Легенди клубу
#Барселона, #Дані Алвес

Джерело - marca.com.

Іспанська Барселона відновила статус легенди клубу колишньому захиснику Дані Алвесу.

Про це повідомляє Marca.

Ім'я бразильського футболіста знову значиться у списку легенд на офіційному сайті каталонського клубу.

Нагадаємо, Алвеса засудили до 4,5 років за зґвалтування 23-річної дівчини в туалеті нічого клубу. Бразилець декілька разів відкидав обвинувачення, але врешті визнав, що все ж мав з нею статевий контакт. Адвокати наразі готуються оскаржити вирок.

За Барселону бразилець грав з 2008 до 2016 і з 2021 до 2022 року, з якою став шестиразовим чемпіоном Іспанії, по 4 рази вигравав Кубок і Суперкубок країни та тричі перемагав у Лізі чемпіонів і Суперкубку УЄФА.

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