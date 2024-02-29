Барселона повернула Алвесу статус Легенди клубу

Барселона оновила дані про бразильського оборонця

Іспанська Барселона відновила статус легенди клубу колишньому захиснику Дані Алвесу.

Про це повідомляє Marca.

Ім'я бразильського футболіста знову значиться у списку легенд на офіційному сайті каталонського клубу.

Нагадаємо, Алвеса засудили до 4,5 років за зґвалтування 23-річної дівчини в туалеті нічого клубу. Бразилець декілька разів відкидав обвинувачення, але врешті визнав, що все ж мав з нею статевий контакт. Адвокати наразі готуються оскаржити вирок.

За Барселону бразилець грав з 2008 до 2016 і з 2021 до 2022 року, з якою став шестиразовим чемпіоном Іспанії, по 4 рази вигравав Кубок і Суперкубок країни та тричі перемагав у Лізі чемпіонів і Суперкубку УЄФА.

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