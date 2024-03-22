Головне
Залізні хлопці з лідером, який не дружить із законом: 5 фактів про суперника збірної України у фіналі кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 19:46 365
NAVI поступилися Team Spirit у матчі за вихід у плей-оф PGL Major із CS 2
Сьогодні 22:06 91
Україна розучилася грати в бий-біжи
Сьогодні 14:46 1409
Олег Кузнецов: За 20 років не взяв жодної копійки від агентів чи батьків футболістів
Сьогодні 13:27 1527
Доля пробачає, але суворо попереджає: 5 висновків з матчу Боснія — Україна
Сьогодні 11:22 3001
Яремчук вийшов на п'яте місце в списку бомбардирів збірної України
Сьогодні 07:11 1171
Заміна для Бражка та перевірка новачків: хто гратиме за молодіжну збірну України в березневих матчах
Сьогодні 06:00 863
Ребров: "Врятували гру завдяки бажанню футболістів"
Сьогодні 01:06 1204
Лунін: "Поле було не в найкращому стані, але потрібно звертати увагу на свою гру"
Сьогодні 01:01 906
Яремчук: "Ми - команда!"
Сьогодні 00:49 925
Прямі трансляції

Алвес може взяти позику, щоб вийти під заставу з в'язниці

Сьогодні 22:23 58 0
Алвес може взяти позику, щоб вийти під заставу з в'язниці
#Барселона, #Дані Алвес

Джерело - Mundo Deportivo.

Ексгравець Барселони Дані Алвес готовий взяти кредит, щоб вийти під заставу з в'язниці.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Колишній бразильський захисник може взяти позику розміром 1 млн євро. Рахунки футболіста заблоковані через суддівські процеси в Бразилії з колишньою дружиною, а гроші, які йому залишив батько Неймара, Алвес частково виплатив дівчині у якості моральної компенсації.

Нагадаємо, у лютому суд Барселони визнав 40-річного Дані винним у сексуальному насильстві та засудив його до 4,5 років позбавлення волі. Окрім того, він має виплатити жертві 150 тисяч євро компенсації.

Як відомо, під час судових засідань бразилець надав п'ять різних версій інкримінованих йому злочинів. Також він наполягав на тому, що перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Наразі справу переглядає Високий суд Каталонії, який винесе свій вердикт у найближчі місяці.

Після оголошення вироку Барселона спершу позбавила Алвеса  статусу легенди клубу, проте вже згодом повернула його ексфутболісту.

В каталонському клубі бразилець грав з 2008 до 2016 і з 2021 до 2022 року і 6 разів ставав чемпіоном Іспанії, по 4 рази вигравав Кубок і Суперкубок країни та тричі перемагав у Лізі чемпіонів і Суперкубку УЄФА.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця 3475
Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу 8219
Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024 Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024 49635 15
Яремчук: Хочеться радувати хлопців, які зараз на фронті Яремчук: Хочеться радувати хлопців, які зараз на фронті 9983
Визначився суперник збірної України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 Визначився суперник збірної України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 28076 1
Боснія і Герцеговина — Україна 1:2. Як це було Боснія і Герцеговина — Україна 1:2. Як це було 25333
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36077
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 165859 1
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34708 2
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 20391 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 105468
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 320512