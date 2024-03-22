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Алвес не зміг заплатити заставу

Сьогодні 10:12 184 0
Алвес не зміг заплатити заставу
#Барселона, #Дані Алвес

Джерело - СОРЕ.

Засуджений за зґвалтування колишній футболіст каталонської Барселони Дані Алвес не зміг заплатити 1 мільйон євро, щоб вийти з в'язниці під заставу.

Про це повідомляє СОРЕ.

Рахунки футболіста заблоковані через суддівські процеси у Бразилії з колишньою дружиною, а гроші, які йому залишив батько Неймара, колишній футболіст частково виплатив дівчині у якості моральної компенсації.

Нагадаємо, у лютому суд Барселони визнав 40-річного Дані винним у сексуальному насильстві та засудив його до 4,5 років позбавлення волі. Окрім того, він має виплатити жертві 150 тисяч євро компенсації.

Як відомо, під час судових засідань бразилець надав п'ять різних версій інкримінованих йому злочинів. Також він наполягав на тому, що перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Наразі справу переглядає Високий суд Каталонії, який винесе свій вердикт у найближчі місяці.

Після оголошення вироку Барселона спершу позбавила Алвеса  статусу легенди клубу, проте вже згодом повернула його ексфутболісту.

За каталонців бразилець грав з 2008 до 2016 і з 2021 до 2022 року, з якою став шестиразовим чемпіоном Іспанії, по 4 рази вигравав Кубок і Суперкубок країни та тричі перемагав у Лізі чемпіонів і Суперкубку УЄФА.

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