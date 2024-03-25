Назаренко-молодший — про матч проти японців: Налаштовані показати свій найкращий футбол

Це буде перша гра в історії олімпійської збірної України

Джерело - УАФ.

Півзахисник олімпійської збірної України та Полісся Олександр Назаренко вважає, що українці налаштовані показати свій найкращий футбол, але відзначає сильні сторони Японії U-23.

Напередодні контрольного матчу син відомого у минулому гравця національної збірної України та Дніпра Сергія Назаренка надав коментар пресслужбі УАФ.

"Збірна Японії U-23 - дуже сильна команда. Ми бачили багато матчів за її участі. Команда дуже організована, швидка і добре підготовлена тактично. Але ми теж налаштовані показати свій найкращий футбол. Хочемо подарувати позитивні емоції вболівальникам України", - заявив Назаренко-молодший.

25 березня олімпійська збірна України у межах підготовки до футбольного турніру літніх Ігор-2024 проведе спаринг проти команди Японії U-23. Це буде перша гра в історії олімпійської збірної.

Матч Японія U-23 - Україна U-23 відбудеться на Kitakyushu Stadium і розпочнеться о 19:15 за місцевим часом (о 12:15 за київським).

Трансляція

Раніше свої коментарі про гру проти японців надали для УАФ футболісти збірної Кирило Фесюн та Олексій Сич.

Зазначимо, Україна на груповому етапі Олімпійського турніру з футболу в Парижі зіграє з Аргентиною, Марокко та одним із представників Азії, який стане відомий 3 травня.

Склад олімпійської збірної України

Воротарі: Кирило Фесюн (Колос Ковалівка), Георгій Єрмаков (Олександрія).

Захисники: Антон Боль (Зоря Луганськ), Мар’ян Фарина (Металіст 1925 Харків), Роман Дідик (Рух Львів), Максим Дячук (Динамо Київ), Олександр Мартинюк (Олександрія), Єгор Маценко (Шльонськ, Польща).

Півзахисники: Ельдар Кулієв (Зіра, Азербайджан), Іван Желізко (Лехія, Польща), Артем Кулаковський, Кирило Сігеєв, Денис Шостак, Артем Шулянський (всі - "Олександрія"), Олександр Назаренко (Полісся Житомир), Олексій Сич, Олег Федор (обидва - Рух Львів), Олексій Кащук (Шахтар Донецьк).

Нападник: Микола Кухаревич (Суонсі, Уельс).

Нагадаємо, гол півзахисника Дніпро-1 Олега Очеретька допоміг Україні U-21 перемогти Марокко U-23 у контрольній грі.