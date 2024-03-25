Сич — про матч проти японців: Ми хочемо продемонструвати характер, яким славиться український народ

Це перша гра в історії олімпійської збірної України

Джерело - УАФ.

Захисник олімпійської збірної України та Руха Олексій Сич вважає, що Україна U-23 повинна продемонструвати український характер у контрольній грі проти олімпійської збірної Японії.

Напередодні поєдинку своїми думками щодо протистояння "синьо-жовтих" він поділився з пресслужбою УАФ.

"Ми ретельно готуємося до цього матчу. Це перша гра в історії олімпійської збірної України, і дуже добре, що нашим першим суперником стане така сильна команда. Тренери показали нам поєдинки Японії проти Аргентини та Малі. Проте ми хочемо грати у свій футбол, продемонструвати свій характер, характер, яким славиться український народ", - заявив оборонець.

25 березня олімпійська збірна України у межах підготовки до футбольного турніру літніх Ігор-2024 проведе спаринг проти команди Японії U-23.

Матч Японія U-23 - Україна (U-23) відбудеться на Kitakyushu Stadium і розпочнеться о 19:15 за місцевим часом (о 12:15 за київським).

Трансляція

Зазначимо, Україна на груповому етапі Олімпійського турніру з футболу в Парижі зіграє з Аргентиною, Марокко та одним із представників Азії, який стане відомий 3 травня.

Нагадаємо, гол півзахисника Дніпро-1 Олега Очеретька допоміг Україні U-21 перемогти Марокко U-23 у контрольній грі.