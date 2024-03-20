Визначились суперники збірної України на Олімпійських іграх

Джерело - FIFA.

Збірна України дізналася своїх суперників по груповому етапу Олімпійських ігор-2024.

Українська команда вперше візьме участь у цих змаганнях. Нагадаємо, олімпійську ліцензію вдалося здобути завдяки виходу збірної України U21 у півфінал молодіжного Євро-2023.

Група А

Франція

США

переможець міжконтинентального плей-оф

Нова Зеландія

Група B

Аргентина

Марокко

третє місце відбору в Азії

Україна

Група С

Друге місце відбору в Азії

Іспанія

Єгипет

Домініканська Республіка

Група D

Перше місце відбору в Азії

Парагвай

Малі

Ізраїль

Представники Азійської конфедерації футболу (АФК) стануть відомі 3 травня, коли пройдуть останні матчі регіонального відбору.

Футбольний турнір ОІ-2024 відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні. У стадію плей-оф з кожної групи вийдуть по дві команди.

Нагадаємо, чинний переможець олімпійського футбольного турніру — збірна Бразилії, яка у фіналі Олімпіади-2020 в Токіо перемогла Іспанію (2:1 після овертаймів). Бронзові медалі виграла Мексика, яка у матчі за 3 місце здолала країну-господарку Японію (3:1).

Нещодавно головний тренер олімпійської збірної Руслан Ротань розповів, як буде вирішуватися проблема виклику футболістів на ОІ-2024.