Головне
Визначились суперники збірної України на Олімпійських іграх
Сьогодні 21:45 4513
Розклад фінальної серії чемпіонату України
Сьогодні 21:23 179
Зінченко: "Неважливо, як я ставлюся до пенальті, - це правила футболу"
Сьогодні 18:33 416
Ребров: "Я обов'язково нагадаю Мілошевичу, що в Україні триває війна"
Сьогодні 18:23 19489
Юнацька збірна України з сином Шевченка обіграла Північну Македонію
Сьогодні 16:55 1421 1
Група «Чемпіонська» Першої ліги: 10 претендентів з різними шансами на вихід до УПЛ
Сьогодні 15:45 492
МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати
Сьогодні 12:36 11514 3
Лунін проти Трубіна: кого обере Ребров у протистоянні зіркових голкіперів збірної
Сьогодні 12:02 421
Куртуа успішно переніс операцію на коліні
Сьогодні 11:51 516
Травма Куртуа змінила плани: Реал хоче підписати новий контракт із Луніним
Сьогодні 10:49 897
Прямі трансляції

Визначились суперники збірної України на Олімпійських іграх

Сьогодні 21:45 4514 0
Визначились суперники збірної України на Олімпійських іграх
УАФ

Джерело - FIFA.

Збірна України дізналася своїх суперників по груповому етапу Олімпійських ігор-2024. 

Українська команда вперше візьме участь у цих змаганнях. Нагадаємо, олімпійську ліцензію вдалося здобути завдяки виходу збірної України U21 у півфінал молодіжного Євро-2023. 

Група А

  • Франція
  • США
  • переможець міжконтинентального плей-оф
  • Нова Зеландія

Група B

  • Аргентина
  • Марокко
  • третє місце відбору в Азії
  • Україна

Група С

  • Друге місце відбору в Азії
  • Іспанія
  • Єгипет
  • Домініканська Республіка

Група D

  • Перше місце відбору в Азії
  • Парагвай
  • Малі
  • Ізраїль

Представники Азійської конфедерації футболу (АФК) стануть відомі 3 травня, коли пройдуть останні матчі регіонального відбору. 

Футбольний турнір ОІ-2024 відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні. У стадію плей-оф з кожної групи вийдуть по дві команди.

Нагадаємо, чинний переможець олімпійського футбольного турніру — збірна Бразилії, яка у фіналі Олімпіади-2020 в Токіо перемогла Іспанію (2:1 після овертаймів). Бронзові медалі виграла Мексика, яка у матчі за 3 місце здолала країну-господарку Японію (3:1). 

Нещодавно головний тренер олімпійської збірної Руслан Ротань розповів, як буде вирішуватися проблема виклику футболістів на ОІ-2024.

Коментарі ()
Популярне зараз
IFAB запланувала революційні зміни щодо фіксування офсайду IFAB запланувала революційні зміни щодо фіксування офсайду 16205 1
Травма Куртуа змінила плани: Реал хоче підписати новий контракт із Луніним Травма Куртуа змінила плани: Реал хоче підписати новий контракт із Луніним 897
Юнацька збірна України з сином Шевченка обіграла Північну Македонію Юнацька збірна України з сином Шевченка обіграла Північну Македонію 1421 1
Ребров: "Я обов'язково нагадаю Мілошевичу, що в Україні триває війна" Ребров: "Я обов'язково нагадаю Мілошевичу, що в Україні триває війна" 19489
Алієв: Тимощук заслужив на смертну кару Алієв: Тимощук заслужив на смертну кару 73381 4
МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати 11514 3
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 105297
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 360923 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 20534 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 320305
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 22034
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 136486 1