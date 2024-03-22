Гол Очеретька допоміг Україні U-21 перемогти Марокко U-23 у контрольній грі

Підопічні Мельгоси готуються до матчу відбору на Євро.

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України провела контрольний матч проти олімпійської команди Марокко в турецькій Анталії на стадіоні "Мардан".

Гра завершилася перемогою українців з рахунком 1:0.

Єдиний гол на 19 хвилині потужним дальнім ударом забив півзахисник Олег Очеретько.

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Контрольна гра

22 березня

Україна U-21 - Марокко U-23 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 19' Очеретько.

Україна U-21 (стартовий склад): Нещерет - Крупський, Слюбик, Батагов, Смоляков, Очеретько, Крушинський, Рубчинський, Брагару, Хлань, Горбач.

Марокко U-23 (стартовий склад): Хасбі - Беграуї, Вафі, Закарія, Амрауї, Муеффек, Ель-Таїбі, Еззальзулі, Кехта, Ель Уаззані, І.Салах.

Напередодні захисники Костянтин Вівчаренко і Артем Смоляков розповіли про підготовку до ігор української "молодіжки".

Нагадаємо, підопічні іспанського тренера Унаї Мельгоса готуються до гри відбору на Євро з Азербайджаном 26 березня о 14:00 за київським часом. До важливого матчу команда підходить без двох лідерів та з багатьма новачками.

Зазначимо, Україна на груповому етапі Олімпійського турніру з футболу в французькому Парижі зіграє з Аргентиною, спаринг-партнером U-21 Марокко та одним із представників Азії, який стане відомий 3 травня.