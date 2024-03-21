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Судаков - про Олімпіаду: Ми йдемо туди за медалями

Сьогодні 17:59 120 0
Судаков - про Олімпіаду: Ми йдемо туди за медалями
#Шахтар, #Георгій Судаков, #Олімпійські ігри-2024, #Євро-2024 з футболу

Джерело - 90min.com.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков вважає, що олімпійська збірна України з футболу боротиметься за найвищі місця на турнірі в Парижі, який відбудеться з 24 липня по 10 серпня 2024 року.

Про це хавбек національної команди розповів напередодні матчу плей-оф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

"Олімпіада? Ми йдемо туди за медалями. Але ми не можемо нічого гарантувати, ми докладемо всіх зусиль і постараємося показати свій найкращий футбол і досягти великих успіхів", - сказав Судаков.

Україна на груповому етапі Олімпійського турніру з футболу зіграє з Аргентиною, Марокко та одним із представників Азії (стане відомий 3 травня, коли пройдуть останні матчі регіонального відбору).

Українська команда вперше візьме участь у цих змаганнях. Олімпійську ліцензію вдалося здобути завдяки виходу збірної України U21 у півфінал молодіжного Євро-2023. 

Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні. У стадію плей-оф з кожної групи вийдуть по дві команди.

Нещодавно головний тренер олімпійської збірної Руслан Ротань розповів, як буде вирішуватися проблема виклику футболістів на ОІ-2024.

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