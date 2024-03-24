Головне
"Я не типовий ісландець": лідер суперника збірної України забиває, як Бекхем, має легендарних предків і є одноклубником Малиновського
Сьогодні 19:00 1745
Став відомий прогноз від Opta на матч Україна - Ісландія
Сьогодні 20:44 242
Чендлер оголосив про бій з Мак-Грегором
Сьогодні 20:17 109
Овчаренко впевнено виграв турнір ITF
Сьогодні 19:19 162
Ягупова виграла Кубок Іспанії з Валенсією
Сьогодні 18:33 184
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним”
Сьогодні 17:14 1823
Курченко виграла перше золото на турнірах Grand Slam
Сьогодні 16:05 3995 1
Збірна України програла Угорщині у поєдинку за "бронзу" на Кубку світу
Сьогодні 11:23 611
Сайнс здобув перемогу, Ферстаппен зійшов з дистанції: результати Гран-прі Австралії-2024
Сьогодні 10:52 9725 4
Калініна впевнено здолала білоруску Соболенко в третьому колі Маямі-2024
Сьогодні 06:07 15557 3
Прямі трансляції

Фесюн — про матч проти японців: Ми зіграємо з сильною командою

Обіцяв подарувати українським уболівальникам позитивні емоції
Сьогодні 20:30 101 0
Фесюн — про матч проти японців: Ми зіграємо з сильною командою
Фото - ФК Колос
#Олімпіада-2024

Джерело - УАФ.

Голкіпер "молодіжки" та Колоса Кирило Фесюн вважає олімпійську збірну Японії з футболу сильним суперником для контрольного матчу проти України U-23.

Про це він розповів у коментарі для УАФ.

"Ми зіграємо з сильною командою. Японія дуже організована, там виступають швидкі футболісти. Ми налаштовуємося на цікаву гру, прагнемо подарувати нашим уболівальникам позитивні емоції. Вони зараз дуже потрібні нашій країні. Для нас це важливий матч, саме ним ми розпочинаємо підготовку до Олімпіади", - повідомив воротар.

25 березня олімпійська збірна України у межах підготовки до футбольного турніру літніх Ігор-2024 проведе спаринг проти команди Японії U-23.

Матч Японія U-23 - Україна (U-23) відбудеться на Kitakyushu Stadium і розпочнеться о 19:15 за місцевим часом (о 12:15 за київським). 

Трансляція

Зазначимо, Україна на груповому етапі Олімпійського турніру з футболу в французькому Парижі зіграє з Аргентиною, Марокко та одним із представників Азії, який стане відомий 3 травня.

Нагадаємо, гол Олега Очеретька допоміг Україні U-21 перемогти Марокко U-23 у контрольній грі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Калініна впевнено здолала білоруску Соболенко в третьому колі Маямі-2024 Калініна впевнено здолала білоруску Соболенко в третьому колі Маямі-2024 15557 3
Світоліна програла Осаці у своєму стартовому матчі Маямі-2024 Світоліна програла Осаці у своєму стартовому матчі Маямі-2024 7985 1
Курченко виграла перше золото на турнірах Grand Slam Курченко виграла перше золото на турнірах Grand Slam 3995 1
NAVI поступилися Cloud9 у матчі за вихід у плей-оф PGL Major із CS 2 NAVI поступилися Cloud9 у матчі за вихід у плей-оф PGL Major із CS 2 6773
Сайнс здобув перемогу, Ферстаппен зійшов з дистанції: результати Гран-прі Австралії-2024 Сайнс здобув перемогу, Ферстаппен зійшов з дистанції: результати Гран-прі Австралії-2024 9725 4
Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони 35568
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45644
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117689
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29052
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15015
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34747 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 159319