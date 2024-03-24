Фесюн — про матч проти японців: Ми зіграємо з сильною командою

Обіцяв подарувати українським уболівальникам позитивні емоції

Джерело - УАФ.

Голкіпер "молодіжки" та Колоса Кирило Фесюн вважає олімпійську збірну Японії з футболу сильним суперником для контрольного матчу проти України U-23.

Про це він розповів у коментарі для УАФ.

"Ми зіграємо з сильною командою. Японія дуже організована, там виступають швидкі футболісти. Ми налаштовуємося на цікаву гру, прагнемо подарувати нашим уболівальникам позитивні емоції. Вони зараз дуже потрібні нашій країні. Для нас це важливий матч, саме ним ми розпочинаємо підготовку до Олімпіади", - повідомив воротар.

25 березня олімпійська збірна України у межах підготовки до футбольного турніру літніх Ігор-2024 проведе спаринг проти команди Японії U-23.

Матч Японія U-23 - Україна (U-23) відбудеться на Kitakyushu Stadium і розпочнеться о 19:15 за місцевим часом (о 12:15 за київським).

Трансляція

Зазначимо, Україна на груповому етапі Олімпійського турніру з футболу в французькому Парижі зіграє з Аргентиною, Марокко та одним із представників Азії, який стане відомий 3 травня.

Нагадаємо, гол Олега Очеретька допоміг Україні U-21 перемогти Марокко U-23 у контрольній грі.