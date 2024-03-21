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Судаков: Віримо, що зможемо пройти кваліфікацію

Сьогодні 16:58 197 0
Судаков: Віримо, що зможемо пройти кваліфікацію
#Збірна України з футболу, #Георгій Судаков, #Євро-2024 з футболу

Джерело - 90min.com.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков вважає, що збірна України зможе пройти кваліфікацію на чемпіонат Європи-2024.

Про це хавбек національної команди розповів напередодні матчу плей-оф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

"Було б неймовірно відібратися на Євро. Це мрія для нашої країни, і в ці важкі часи це було б величезним досягненням. Дуже важливо дарувати надію і радість нашим людям, і важливо, щоб наша збірна вийшла на новий рівень. Зараз моя сім'я в Києві. Звичайно, ніхто не може гарантувати їхню безпеку, адже в місті постійні тривоги та вибухи, але моя родина зараз перебуває в столиці.

Гра з Вельсом у кваліфікації ЧС-2022? У той момент це була дуже болюча поразка, але зараз у нас змінився тренер, команда змінилася, і ми готуємося до матчів з новими силами та почуттями, і віримо, що зможемо пройти кваліфікацію", - сказав Судаков.

Раніше тренерський штаб збірної України визначився зі списком футболістів, які зможуть зіграти проти Боснії. У заявку команди потрапило 23 гравці.

Матч відбудеться в Зениці на стадіоні "Белино полє". Початок - о 21:45 за київським часом. Зазначимо, що на трибунах очікується аншлаг.

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарями (номінальними) у вирішальному двобої.

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