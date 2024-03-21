На матчі Боснія і Герцеговина - Україна очікується аншлаг

Джерело - УАФ.

На матчі плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2024 між збірною Україною та збірною Боснією і Герцеговиною, який відбудеться в Зениці на стадіоні "Белино полє", очікується аншлаг.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

На трибуни мають прийти 11 200 уболівальників, 800 із них підтримуватимуть підопічних Сергія Реброва. Зазначається, що арена здатна прийняти 13 900 глядачів, однак з огляду на безпекові заходи частину місць буде заблоковано.

Раніше тренерський штаб збірної України визначився зі списком футболістів, які зможуть зіграти проти Боснії. У заявку команди потрапило 23 гравці. Початок матчу - о 21:45 за київським часом.

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарями (номінальними) у вирішальному двобої.