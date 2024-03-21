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Боснія і Герцеговина - Україна: де дивитися онлайн матч

Сьогодні 14:54 1637 0
Боснія і Герцеговина - Україна: де дивитися онлайн матч

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє у півфіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024 проти національної команди Боснії і Герцеговини.

Матч відбудеться у четвер, 21 березня на стадіоні "Белино поле" в Зениці. Початок о 21:45 за київським часом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO на канал "Футбол Перший", у розділі "Спорт" та на спеціальному поп-ап каналі, що з’явиться на сервісі в день події. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Також пряма трансляція буде доступною на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення (наприклад, Суспільне Львів, Суспільне Черкаси тощо) у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT*).

Детальніше про матч - читайте в нашому анонсі.

Переможець матчу зіграє у фіналі з переможцем пари Ізраїль - Ісландія, у якому визначить володаря путівки на Євро.

Плеєр із трансляцією медіасервісу Мегого

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