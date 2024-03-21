Букмекери назвали фаворита матчу Боснія і Герцеговина - Україна

Найбільш імовірним підсумковим рахунком вважають 1:1.

Джерело - Чемпіон.

Збірна України буде фаворитом у матчі проти Боснії і Герцеговини в межах півфіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Про це говорять коефіцієнти букмекерів.

Перемога Боснії і Герцеговини - 3,95 ;

; Нічия - 3,55 ;

; Перемога України - 2,05.

Найбільш імовірним рахунком основного часу вважають нічию - 1:1.

Коефіцієнти на загальний прохід

Боснія і Герцеговина - 2,79 ;

; Україна - 1,50.

Пряма трансляція гри - на медіасервісі MEGOGO. Детальніше - ТУТ.

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Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться в четвер, 21 березня, на стадіоні "Белино Поле" в боснійському місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Переможець гри у фіналі плей-оф зіграє проти тріумфатора пари Ізраїль – Ісландія. Завершальний поєдинок кваліфікації відбудеться у вівторок, 26 березня.

Боснія і Герцеговина - Україна: анонс і прогноз матчу півфіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024