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Зінченко: На перше місце в матчі за збірну виходить бажання

Сьогодні 15:59 158 0
Зінченко: На перше місце в матчі за збірну виходить бажання

Джерело - Чемпіон.

У міжнародних матчах команди виступають на приблизно однаковому рівні.

Такою думкою поділився лідер збірної України Олександр Зінченко напередодні матчу плей-оф кваліфікації Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

"Я думаю, що футбол зараз виходить на такий рівень, я кажу про збірні, коли всі більш-менш однаково виступають. Але на перше місце тут виходить бажання. Звичайно, це індивідуальні моменти, коли гравець робить різницю на футбольному полі.

Тому що коли ти граєш за збірну, в тебе багато моментів не буває. Тому всі моменти, які в тебе є, треб реалізовувати", - сказав Зінченко.

Раніше тренерський штаб збірної України визначився зі списком футболістів, які зможуть зіграти проти Боснії. У заявку команди потрапило 23 гравці.

Матч відбудеться в Зениці на стадіоні "Белино полє". Початок - о 21:45 за київським часом. Зазначимо, що на трибунах очікується аншлаг.

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарями (номінальними) у вирішальному двобої.

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