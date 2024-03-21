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Відіб'ємо бажання базікати про наші справи: 5 інтриг матчу Боснія — Україна

Вирішальна для перспектив «синьо-жовтих» битва весни.
Сьогодні 12:08 Максим Салівон 156 0
Відіб'ємо бажання базікати про наші справи: 5 інтриг матчу Боснія — Україна
#Збірна України з футболу, #Олександр Зінченко, #Сергій Ребров, #Роман Зозуля, #Віктор Циганков, #Микола Шапаренко, #Андрій Ярмоленко, #Сергій Сидорчук, #Михайло Мудрик, #Володимир Бражко, #Руслан Малиновський, #Саво Милошевич, #Збірна Боснії і Герцеговини з футболу

Джерело - Чемпіон.

Вже за лічені години футболісти збірної України вийдуть на газон стадіону "Белино полє". На що варто звернути увагу перед грою? Які кадрові питання в таборі гостей хвилюють вболівальників "синьо-жовтих"? До чого Україна має бути готовою? Шукаємо відповіді просто зараз.

Хто замінить Циганкова?

Півзахисник Жирони таки не відновився після пошкодження. Враховуючи, що не візьме участі в матчі й Андрій Ярмоленко, для України це серйозне випробування на міцність. Й саме відсутність Віктора Циганкова, як футболіста, який набрав відмінну форму, виглядає як відчутний удар по атакувальному потенціалу "синьо-жовтих".

Претендентів на "місце" Віктора насправді четверо. Крім профільних виконавців, якими є Олександр Зубков та Олексій Гуцуляк, номінально закрити цю позицію можуть і Руслан Малиновський та Владислав Ванат. Останній зіграв на позиції правого хавбека/форварда в матчі з Мальтою, й проявив себе непогано. І якщо тоді це був кадровий сюрприз від Сергія Реброва, сьогодні таким рішенням керманич "синьо-жовтих" уже не здивує.

Який варіант ведення гри обере Ребров у центрі поля?

Основні події будь-якого матчу в футболі розвиваються саме на цьому плацдармі. Навіть якщо м’яч тут не затримується, це означає лише одне — одна з двох команд ключову ділянку програла. Щоб цього не сталося в Зениці для збірної України, тренерський штаб гостей має визначитися з підходом до концепції свого футболу.

Власне, найбільш вірогідним сценарієм виглядає вибір на користь "обережного прагматизму". Такою є четвірка з "чистим" опорним півзахисником (Сергієм Сидорчуком чи Володимиром Бражком), Георгієм Судаковим (Миколою Шапаренком) та Олександром Зінченком (Малиновським). Проте не варто забувати й про можливість використання так званого "легкого" варіанту опорного, яким може стати той же Зінченко. В такому разі в складі України вийде ще один орієнтований на креатив футболіст.  

Як себе проявить Мудрик?

Відсутність Ярмоленка та Циганкова — новий шанс для півзахисника Челсі. Шанс зіграти не сплесками чи вибуховими епізодами, а видати по-справжньому ефективний матч, в якому Михайло у непростий момент візьме на себе ношу лідера атак. Та чи здатен Мудрик у нинішньому стані, відверто кажучи, так здивувати?

Практика показує, що Михайло зразка матчів у збірній від Мудрика в футболці Челсі відрізняється не так, щоб суттєво. Різниця, яка дійсно кидається в очі, одна — в кількості ігрових хвилин. Яких у збірній в Михайла відчутно більше. От тільки переконати, що невдалі матчі за лондонців — випадкові епізоди, в футболці "синьо-жовтих" Мудрику ніяк не вдається. 

Чи отримає новий кредит довіри Яремчук?

На відміну від іншого представника іспанського чемпіонату Артема Довбика, який не може забити вже 7 матчів поспіль, Роман Яремчук у останніх матчах "воскрес". Ні, говорити про повернення колишнього, Яремчука часів виступів за Гент, все ще аж ніяк не можна. Проте 2 голи в останніх 5 іграх за "кажанів" — гарний сигнал від хлопця, який раніше протягом 15 матчів забив лише раз.

Яремчук має перевагу над Довбиком у швидкості. Враховуючи, що господарі спробують тиснути на Україну наполегливими атаками (а що боснійцям залишається ще?..), простір для своїх відповідей в "синьо-жовтих" з'являтися буде. В таких ситуаціях Роман може бути більш корисним, ніж колега. На другому ж поверсі Яремчук Довбику якщо й поступається, то в межах, як то кажуть, статистичної похибки.

На які каверзи підуть господарі? 

Боснія та Герцеговина — одна з 7 (восьма — Косово) нині незалежних держав, які раніше були складовими частинами Югославії. Що таке балканські футболісти в грі, Україна знає не з чуток. В різні часи "синьо-жовтим" протистояли Словенія, Албанія, Хорватія, Чорногорія, Сербія, Косово, Північна Македонія. І та ж Боснія. Й чи не кожного разу це було непросте випробування через увімкнення суперником так званих "футбольних хитрощів". 

Балканці — мастаки провокувати історично. Серед інших, Роман Зозуля після гри в Подгориці в червні 2013 про це розкаже якнайкраще. Власне, це довів сам керманич "золотих лілій", для якого червоною лінією не стала й тема людських життів у країні, яка захищає своє право на існування. Не варто сумніватися й цього разу — в спробі використати шанс усього життя боснійці здатні багато на що. Питання лише в тому, чи будемо ми готові до таких палок у колеса. 

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