Шевченко подякував Японській асоціації футболу за підтримку українського футболу

Джерело - УАФ.

Президент УАФ Андрій Шевченко подякував Японській асоціації футболу за допомогу Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Відповідне звернення Шевченко зробив на прийомі в Надзвичайного і Повноважного Посла Японії в Україні Мацуди Куніорі.

"Після повномасштабного вторгнення росії Асоціація футболу Японії надала пряму підтримку УАФ, виділивши 100 000 доларів на допомогу українському футболу. Я хотів би скористатися нагодою, щоб іще раз подякувати за підтримку!

Також ми вдячні за вашу допомогу в організації товариського матчу, який відбудеться 25 березня у Фукуоці. Японія запросила українську делегацію та взяла на себе всі витрати. І я вірю, що наші країни підсилюватимуть співпрацю не лише на ниві футболу", - сказав очільник УАФ.

Нагадаємо, що 25 березня олімпійська збірна України проведе товариський матч у японській Фукуоці. Підготовку до цього поєдинку команда Руслана Ротаня розпочне 18 березня в Сегеді, Угорщина.

Футбольний турнір ОІ-2024 відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні.

Додамо, що з кожної групи у стадію плей-оф проходять дві найкращі команди.

Зазначимо, що Україна вперше в історії отримала олімпійську ліцензію у футболі завдяки перемозі над Францією (3:1) в 1/4 фіналу Євро-2023 U-21.

Нещодавно головний тренер української команди Руслан Ротань розповів про стратегії розв'язання проблеми виклику футболістів на ОІ-2024.