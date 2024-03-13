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Ротань: Відтермінування старту чемпіонату гарна ідея

Сьогодні 19:08 194 0
Ротань: Відтермінування старту чемпіонату гарна ідея
ФК Олександрія
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Руслан Ротань, #Олімпійські ігри-2024

Джерело - Чемпіон.

Українська асоціація футболу розробляє стратегію для вирішення проблеми виклику футболістів у збірну України на Олімпійські ігри-2024.

Про це повідомив Руслан Ротань в ефірі УПЛ-ТБ.

"Ми маємо підтримку від нашої асоціації, від Андрія Миколайовича, від Сергія Станіславовича. Будемо старатися, щоб на Олімпіаду поїхали наші найкращі футболісти, і ми на це розраховуємо також.

Відтермінування старту чемпіонату? Це гарна ідея. Думаю, наші керівники прораховують і такий шлях. Зараз, під час війни, для нас Олімпіада й імідж України – дуже важливі. Якщо таке було б можливо – це було б дуже добре, щоб на Олімпіаді Україна була представлена своїми найкращими футболістами.

Легіонери? Футболісти мають дуже велике бажання поїхати на Олімпіаду, але вони розуміють, що не все від них залежить. Ми розмовляли на цю тему з Андрієм Миколайовичем Шевченком, президентом УАФ, у нас є діалог, як це робити. Думаю, десь за місяць, за півтора ми будемо вже в цьому напрямку працювати з клубами", - сказав тренер.

Нагадаємо, що завдяки перемозі над Францією (3:1) в 1/4 фіналу Євро-2023 U-21 Україна вперше в історії отримала олімпійську ліцензію у футболі.

Футбольний турнір на Олімпійських іграх-2024 у Франції відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також відбудуться у Бордо, Десін-Шарп'є (поблизу Ліона), Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні.

Варто зазначити, що в олімпійських футбольних турнірах повинні виступати лише футболісти молодші 23 років (додатково можна заявляти 3 гравців без вікових обмежень).

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