Ротань: Відтермінування старту чемпіонату гарна ідея

Українська асоціація футболу розробляє стратегію для вирішення проблеми виклику футболістів у збірну України на Олімпійські ігри-2024.

Про це повідомив Руслан Ротань в ефірі УПЛ-ТБ.

"Ми маємо підтримку від нашої асоціації, від Андрія Миколайовича, від Сергія Станіславовича. Будемо старатися, щоб на Олімпіаду поїхали наші найкращі футболісти, і ми на це розраховуємо також.

Відтермінування старту чемпіонату? Це гарна ідея. Думаю, наші керівники прораховують і такий шлях. Зараз, під час війни, для нас Олімпіада й імідж України – дуже важливі. Якщо таке було б можливо – це було б дуже добре, щоб на Олімпіаді Україна була представлена своїми найкращими футболістами.

Легіонери? Футболісти мають дуже велике бажання поїхати на Олімпіаду, але вони розуміють, що не все від них залежить. Ми розмовляли на цю тему з Андрієм Миколайовичем Шевченком, президентом УАФ, у нас є діалог, як це робити. Думаю, десь за місяць, за півтора ми будемо вже в цьому напрямку працювати з клубами", - сказав тренер.