Шість гравців олімпійської збірної України не полетять в Японію

Джерело - ТаТоТаке.

Олімпійська збірна України зіграє у товариському поєдинку проти Японії без шістьох гравців.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що матч через травму пропустять Микола Михайленко, Артем Бондаренко та Дмитро Криськів. Також Максима Хланя, Бориса Крушинського і Євгена Пастуха викликали у молодіжну збірну.

Нагадаємо, що завдяки перемозі над Францією (3:1) в 1/4 фіналу Євро-2023 U-21 Україна вперше в історії отримала олімпійську ліцензію у футболі.

Футбольний турнір на Олімпійських іграх-2024 у Франції відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також відбудуться у Бордо, Десін-Шарп'є (поблизу Ліона), Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні.

Додамо, що напередодні стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування групового етапу ОІ.