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Олімпійська збірна України зіграє товариський матч з Японією

Матч відбудеться 25 березня
Сьогодні 11:11 127 0
Олімпійська збірна України зіграє товариський матч з Японією
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - УАФ.

Олімпійська збірна України з футболу зіграє товариський матч у рамках підготовки до Олімпіади-2024.

Про це повідомляє УАФ.

Повідомляється, що 25 березня підопічні Руслана Ротаня зіграють з однолітками з Японії. Матч відбудеться у Фукуоці на стадіоні Мікуні Кітакюсю. Час початку поєдинку – 19:15 (місцевий час); 12:15 (київський час).

Нагадаємо, що чоловічі команди змагатимуться за медалі літніх Ігор-2024 в період із 24 липня до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті. У змаганнях, згідно з регламентом, можуть узяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Крім того, кожна команда може внести до заявки із 18-х футболістів трьох, які старші цього віку.

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