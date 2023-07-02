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Збірна України сенсаційно переграла Францію у чвертьфіналі Євро-2023 U-21

Вчора 23:55 924 1
Збірна України сенсаційно переграла Францію у чвертьфіналі Євро-2023 U-21
Фото: Оксана Васильєва

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфінальному матчі молодіжного чемпіонату Європи з футболу збірна України святкувала перемогу над Францією.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь українців. У першому таймі матчу Шеркі відкрив рахунок. До перерви українці не лише зрівняли рахунок, а й вийшли вперед. На 32-ій хвилині матчу Мудрик завдяки індивідуальним діям заробив пенальті, яке реалізував Судаков. А наприкінці тайму після суперпередачі Мудрика Судаков реалізував вихід один на один з голкіпером. У другому таймі матчу Бондаренко встановив остаточний рахунок - 3:1.

Збірна України переграла Францію та вийшла до півфіналу турніру. У півфіналі збірна України зіграє з Іспанією, яка напередодні переграла Швейцарію. Півфінальний матч відбудеться 5 липня.

Також збірна України з футболу вперше в історії завоювала путівку на Олімпіаду-2024.

Євро-2023 U-21 з футболу
1/4 фіналу, 2 липня

Франція U-21 - Україна U-21 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 19 Шеркі, 1:1 - 32 Судаков (пен), 1:2 - 44 Судаков, 1:3 - 86 Бондаренко

Франція U-21: Шевальє, Нкунку, Люкеба, Сімакан (Жандре, 72), Калулу, Тюрам (Адлі, 71), Какере, Ле Фе, Шеркі (Калімуендо, 79), Гуїрі (Ваї, 72), Баркола.

Україна U-21: Трубін, Вівчаренко, Таловєров, Батагов, Сич, Бондаренко (Желізко, 88), Бражко, Мудрик (Брагару, 78), Судаков, Кащук (Назаренко, 59), Криськів (Сікан, 59).

Попередження: Тюрам, 58 – Криськів, 51, Вівчаренко, 56, Сікан, 62

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