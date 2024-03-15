Спортивний лікар озвучив термін відновлення Циганкова

Джерело - Hospital Pass.

Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков імовірно не зможе зіграти в півфінальному матчі плей-оф Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Таку думку висловив спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

Футболіст пропустить наступний тур Ла Ліги через ушкодження медіальної звʼязки коліна першого ступеня. На відновлення після такої категорії травми потрібно щонайменше місяць.

"В ідеалі гравцеві потрібно близько місяця, щоб безпечно повернутися до гри. Все, що швидше цього несе великий ризик повторної травми, або травми суміжних структур. При максимальному форсуванні можна спрогнозувати, що Циганкова випустять на декілька хвилин вкінці гри проти Боснії, якщо в цьому буде потреба. На ділі ж хотілося б щоб його приберегли до фіналу відбору. Ідеальним же сценарієм для Віктора було б повноцінне і спокійне відновлення в клубі і повернення до футболу через 4-5 тижнів з подальшим впевненим виступом на Євро", - розповів Бабелюк.

Нагадаємо, що Віктор Циганков через пошкодження достроково закінчив поєдинок з Осасуною (2:0) на 64-й хвилині. Українець відзначився асистом у цьому матчі.

Зазначимо, 21 березня збірна України проведе півфінальний поєдинок плей-оф відбору на Чемпіонат Європи проти Боснії і Герцеговини. В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією.

Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Напередодні наставник збірної Сергій Ребров довикликав двох гравців, яких не було в основному списку.