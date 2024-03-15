Циганков пропустить матч Жирони в Ла Лізі

Джерело - Чемпіон.

Жирона опублікувала список гравців, які зможуть зіграти в матчі 29 туру Ла Ліги проти Хетафе.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Український півзахисник Віктор Циганков пропустить цей матч через розтягнення зв'язок у підколінному сухожиллі. Участь гравця у матчі збірної України проти Боснії і Герцеговини залишається під питанням.

Нагадаємо, що Віктор Циганков через пошкодження достроково закінчив поєдинок з Осасуною (2:0) на 64-й хвилині. Українець відзначився асистом у цьому матчі.

Жирона з 62 очками в активі наразі йде другою у чемпіонаті Іспанії. Виїзний матч команди Мічела проти Хетафе відбудеться 16 березня. Початок - о 19:30.

Зазначимо, 21 березня збірна України проведе півфінальний поєдинок плей-оф відбору на Чемпіонат Європи проти Боснії і Герцеговини. В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією.