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Боснійці назвали список гравців на матч проти України

Четверо грають у російському чемпіонаті
Сьогодні 14:11 251 0
Боснійці назвали список гравців на матч проти України
#Збірна України з футболу

Боснія і Герцеговина оприлюднила список футболістів, викликаних на гру проти збірної України.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Тренерський штаб на чолі з Саво Мілошевичем викликав 27 гравців. Чотри футболісти з цього списку грають у Росії.

Склад

  • Воротарі: Ібрагім Шехич ("Аль-Халідж", Саудівська Аравія), Нікола Василь ("Санкт-Паулі", Німеччина), Кенан Пирич (АЕК, Кіпр).
  • Захисники: Амар Дедич ("Зальцбург", Австрія), Юсуф Газибегович ("Штурм", Австрія), Ельдар Цивич ("Ференцварош", Угорщина), Сеад Колошинац ("Аталанта", Італія), Анел Ахмедходжич ("Шеффілд Юнайтед", Англія), Адріан Баришич ("Базель", Швейцарія), Данніс Хаджикадунич ("Гамбург", Німеччина), Ренато Гойкович ("оренбург", росія), Ніхад Муякич ("Анкарагюджю", Туреччина).
  • Півзахисники: Раде Круньїч ("Фенербахче", Туреччина), Гойко Цимирот ("Аль-Фейха", Саудівська Аравія), Іван Башич ("оренбург", росія), Беньямін Тахирович ("Аякс", Нідерланди), Міралем П’янич ("Шарджа", ОАЕ), Деніс Хусейнбашич ("Кельн", Німеччина), Харіс Хайрандинович ("Касимпаша", Туреччина), Амар Рахманович ("крилья совєтов", росія).
  • Нападники: Едін Джеко ("Фенербахче", Туреччина), Ермедін Демирович ("Аугсбург", Німеччина), Харіс Табакович ("Герта", Німеччина), Неманья Бильбия ("Зринськи"), Саїд Хамулич ("локомотив", росія), Смайл Превляк ("Герта", Німеччина), Дал Варешанович ("Різеспор", Туреччина).

Нагадаємо, півфінальний матч плей-оф відбору на Євро-2024  Боснія і Герцоговина - Україна відбудеться 21 березня. У разі перемоги українці зіграють 26 березня проти переможця пари Ізраїль - Ісландія.

Нещодавно збірна України дізналася суперників у Лізі націй.

В УАФ пояснили список гравців збірної України від Мінмолодьспорту.

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