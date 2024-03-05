Боснійці назвали список гравців на матч проти України

Четверо грають у російському чемпіонаті

Боснія і Герцеговина оприлюднила список футболістів, викликаних на гру проти збірної України.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Тренерський штаб на чолі з Саво Мілошевичем викликав 27 гравців. Чотри футболісти з цього списку грають у Росії.

Склад

Воротарі: Ібрагім Шехич ("Аль-Халідж", Саудівська Аравія), Нікола Василь ("Санкт-Паулі", Німеччина), Кенан Пирич (АЕК, Кіпр).

Ібрагім Шехич ("Аль-Халідж", Саудівська Аравія), Нікола Василь ("Санкт-Паулі", Німеччина), Кенан Пирич (АЕК, Кіпр). Захисники: Амар Дедич ("Зальцбург", Австрія), Юсуф Газибегович ("Штурм", Австрія), Ельдар Цивич ("Ференцварош", Угорщина), Сеад Колошинац ("Аталанта", Італія), Анел Ахмедходжич ("Шеффілд Юнайтед", Англія), Адріан Баришич ("Базель", Швейцарія), Данніс Хаджикадунич ("Гамбург", Німеччина), Ренато Гойкович ("оренбург", росія), Ніхад Муякич ("Анкарагюджю", Туреччина).

Півзахисники: Раде Круньїч ("Фенербахче", Туреччина), Гойко Цимирот ("Аль-Фейха", Саудівська Аравія), Іван Башич ("оренбург", росія), Беньямін Тахирович ("Аякс", Нідерланди), Міралем П’янич ("Шарджа", ОАЕ), Деніс Хусейнбашич ("Кельн", Німеччина), Харіс Хайрандинович ("Касимпаша", Туреччина), Амар Рахманович ("крилья совєтов", росія).

Раде Круньїч ("Фенербахче", Туреччина), Гойко Цимирот ("Аль-Фейха", Саудівська Аравія), Іван Башич ("оренбург", росія), Беньямін Тахирович ("Аякс", Нідерланди), Міралем П’янич ("Шарджа", ОАЕ), Деніс Хусейнбашич ("Кельн", Німеччина), Харіс Хайрандинович ("Касимпаша", Туреччина), Амар Рахманович ("крилья совєтов", росія). Нападники: Едін Джеко ("Фенербахче", Туреччина), Ермедін Демирович ("Аугсбург", Німеччина), Харіс Табакович ("Герта", Німеччина), Неманья Бильбия ("Зринськи"), Саїд Хамулич ("локомотив", росія), Смайл Превляк ("Герта", Німеччина), Дал Варешанович ("Різеспор", Туреччина).

Нагадаємо, півфінальний матч плей-оф відбору на Євро-2024 Боснія і Герцоговина - Україна відбудеться 21 березня. У разі перемоги українці зіграють 26 березня проти переможця пари Ізраїль - Ісландія.

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