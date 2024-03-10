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Ребров та Ярмоленко зустрілися з вихованцями дитячого будинку

Сьогодні 12:24 146 0
Ребров та Ярмоленко зустрілися з вихованцями дитячого будинку
Телеграм-канал УАФ
#Сергій Ребров, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Андрій Ярмоленко

Джерело - Телеграм-канал УАФ.

У Будинку футболу відбулася екскурія для вихованців дитячого будинку із Чернівецької області.

Про це повідомили на офіційній сторінці УАФ в телеграмі.

Діти поспілкувалися з головним тренером збірної України Сергієм Ребровим та капітаном команди Андрієм Ярмоленком.

Зустріч відбулася за ініціативи Фундації Олени Зеленської для підтримки сімейних форм виховання.

Нагадаємо, напередодні в Будинку футболу відбулася пресконференція, на якій Ребров оголосив список викликаних футболістів на півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 проти збірної Боснії і Герцеговини.

Поєдинок відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі Шляху B Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо синьо-жовті пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарем (номінальним) у вирішальному двобої.

Атакувальний півзахисник збірної України та київського Динамо Андрій Ярмоленко пропустить поєдинок збірної через травму. Напередодні з`явилася інформація, коли футболіст зможе повернутися на поле.

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