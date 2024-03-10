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Циганков пройде МРТ-обстеження: прогнози лікарів Жирони невтішні

Сьогодні 14:31 53 0
Циганков пройде МРТ-обстеження: прогнози лікарів Жирони невтішні
Getty Images
#Жирона, #травма, #Віктор Циганков

Джерело - YouTube-канал ТаТоТаке.

Вінгер збірної України та каталонської Жирони Віктор Циганков невдовзі пройде МРТ-обстеження, після якого гравець дізнається свій діагноз.

Про це повідомив Михайло Співаковський під час ефіру на YouTube-каналі "ТаТоТаке".

Зазначається, що лікарі іспанського клубу не очікують на позитивні результати обстеження.

Нагадаємо, українець отримав пошкодження у матчі 28 туру Ла Ліги Жирона - Осасуна (2:0) і був замінений на 64 хвилині. У першому таймі Віктор відзначився асистом.

Раніше відомий спортивний лікар дав свій прогноз стосовно термінів відновлення Циганкова.

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