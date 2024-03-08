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Шахтар здобув вольову перемогу над Колосом у матчі 20 туру УПЛ

Сьогодні 20:21 219 0
Шахтар здобув вольову перемогу над Колосом у матчі 20 туру УПЛ
ФК Шахтар
#Колос, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар переміг Колос з Ковалівки у матчі 20 туру УПЛ.

На початку зустрічі гості забили швидкий гол (відзначився Ільїн) і змогли втримати перевагу в результаті до кінця першого тайму. Однак потрійна заміна поперерві у складі "гірників" перевернула гру, і донецький клуб відзначився двічі - спершу забив Кевін, а потім Траоре. В кінцівці гри команди обмінялися забитими м`ячами, після другого голу Кевіна у свої ворота м`яч зрізав Ласіна. Фінальний рахунок 3:2.

Чемпіонат України - УПЛ

20 тур, 8 березня

Шахтар (Донецьк) - Колос (Ковалівка) 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Ільїн, 1:1 - 50 Кевін, 2:1 - 65 Траоре, 3:1 - 89 Кевін, 3:2 - 90+5 Траоре (Автогол)

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо (Кевін), Бондаренко (Цуканов), Криськів, Зубков (Швед), Назарина (Траоре), Судаков, Сікан (Азаров).

Колос: Фесюн, Цуріков, Чорноморець, Бурда, Лучкевич, Богданов (Мілько), Кукош, Демченко (Оріховський), Велетень (Салабай), Ільїн (Ранжел), Паулаускас (Безбородько).

Попередження: Криськів - Чорноморець, Кукош.

Наразі Шахтар посідає 1 сходинку у турнірній таблиці чемпіонату з 40 очками в активі. Колос йде 8-м з 24 балами.

Напередодні Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом.

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