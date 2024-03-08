Металіст 1925 розписав мирову з ЛНЗ у 20 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Харківський Металіст 1925 зіграв внічию з черкаським ЛНЗ у 20 турі Української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 1:1.
ЛНЗ вийшло вперед на 75 хвилині, коли Сергій Рибалка забив з пенальті. Однак через 10 хвилин Металіст 1925 також отримав право на одинадцятиметровий після влучання мʼяча в руку саме Рибалці. З "позначки" влучно пробив Юрченко - 1:1.
Чемпіонат України - УПЛ
20 тур, 8 березня
Металіст 1925 (Харків) - ЛНЗ (Черкаси) 1:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 75 Рибалка (пен), 1:1 - 86 Юрченко (пен)
Металіст 1925: Проценко, Капінус, Фарина, Червак, Бичек (Овусу 81), Габелок, Імереков, Моура, Юрченко (Обіная 89), Гармаш, Борячук (Юсоф 81).
ЛНЗ: Пеньков, Тілль (Шестаков 46), Саліху, Бар (Хобленко 58), Пасіч, Яшарі (Олійник 73), Каплієнко, Молло, Насонов, Муравський, Рибалка (Тарасенко 90).
Попередження: 10 Юрченко - 45+5 Бар, 57 Рибалка, 57 Насонов, 70 Хобленко, 90+4 Шестаков
Наразі Металіст 1925 посідає 13 місце у турнірній таблиці чемпіонату з 16 очками в активі. ЛНЗ йде 11-м з 24 балами.
Наступний матч харків'яни зіграють 16 березня проти Руха. Черкаський клуб 12 березня прийме СК Дніпро.
Напередодні Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом.