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Металіст 1925 розписав мирову з ЛНЗ у 20 турі УПЛ

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Металіст 1925 розписав мирову з ЛНЗ у 20 турі УПЛ
#ЛНЗ Черкаси, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Харківський Металіст 1925 зіграв внічию з черкаським ЛНЗ у 20 турі Української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 1:1. 

ЛНЗ вийшло вперед на 75 хвилині, коли Сергій Рибалка забив з пенальті.  Однак через 10 хвилин Металіст 1925 також отримав право на одинадцятиметровий після влучання мʼяча в руку саме Рибалці. З "позначки" влучно пробив Юрченко - 1:1.

Чемпіонат України - УПЛ

20 тур, 8 березня

Металіст 1925 (Харків) - ЛНЗ (Черкаси) 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 75 Рибалка (пен), 1:1 - 86 Юрченко (пен)

Металіст 1925: Проценко, Капінус, Фарина, Червак, Бичек (Овусу 81), Габелок, Імереков, Моура, Юрченко (Обіная 89), Гармаш, Борячук (Юсоф 81).

ЛНЗ: Пеньков, Тілль (Шестаков 46), Саліху, Бар (Хобленко 58), Пасіч, Яшарі (Олійник 73), Каплієнко, Молло, Насонов, Муравський, Рибалка (Тарасенко 90).

Попередження: 10 Юрченко - 45+5 Бар, 57 Рибалка, 57 Насонов, 70 Хобленко, 90+4 Шестаков

Наразі Металіст 1925 посідає 13 місце у турнірній таблиці чемпіонату з 16 очками в активі. ЛНЗ йде 11-м з 24 балами.

Наступний матч харків'яни зіграють 16 березня проти Руха. Черкаський клуб 12 березня прийме СК Дніпро.

Напередодні Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом.

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