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Шахтарю дісталися від УПЛ обидва призи 19 туру

УПЛ назвала лауреатів минулого туру
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Шахтарю дісталися від УПЛ обидва призи 19 туру
Фото - facebook.com/fcshakhtar
#Шахтар, #Дмитро Криськів, #Маріно Пушич

Джерело - Чемпіон.

Звання найкращих гравця і тренера 19 туру за версією УПЛ отримали відповідно Дмитро Криськів та Маріно Пушич. 

Півзахисник Криськів оформив дубль у поєдинку з іншим лідером чемпіонату Кривбасом.

Гірники під керівництвом Маріно Пушича розгромили опонента (5:2) та скоротили до мінімуму відставання від 1-го місця УПЛ. Зазначимо, що команда Пушича має 2 матчі у запасі.

Нагадаємо, хавбек Шахтаря Тарас Степаненко не отримав виклик до збірної України на матч плей-оф за місце на Євро-2024. Напередодні стало відоме прізвище, хто його замінить.

До речі, нападник "гірників" може перейти у польський клуб.

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