УПЛ назвала лауреатів минулого туру

Джерело - Чемпіон.

Звання найкращих гравця і тренера 19 туру за версією УПЛ отримали відповідно Дмитро Криськів та Маріно Пушич.

Півзахисник Криськів оформив дубль у поєдинку з іншим лідером чемпіонату Кривбасом.

Гірники під керівництвом Маріно Пушича розгромили опонента (5:2) та скоротили до мінімуму відставання від 1-го місця УПЛ. Зазначимо, що команда Пушича має 2 матчі у запасі.

Нагадаємо, хавбек Шахтаря Тарас Степаненко не отримав виклик до збірної України на матч плей-оф за місце на Євро-2024. Напередодні стало відоме прізвище, хто його замінить.

До речі, нападник "гірників" може перейти у польський клуб.