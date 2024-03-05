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Без Степаненка: Шахтар назвав гравців, яких викликали у збірну України

Сьогодні 11:31 252 0
Без Степаненка: Шахтар назвав гравців, яких викликали у збірну України
#Шахтар Донецьк

Джерело - shakhtar.com.

Шість гравців донецького Шахтаря отримали виклик у збірну України з футболу.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

На півфінальний поєдинок плей-оф Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини викликані: захисники Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, півзахисники Олександр Зубков, Георгій Судаков та нападник Данило Сікан.

Напередодні Міністерство молоді та спорту опублікувало свій список гравців, в якому були присутні півзахисники донецького клубу Тарас Степаненко та Єгор Назарина.

Відзначимо, що Українська асоціація футболу ще не оголошувала заявку команди.

Півфінальний матч плей-оф відбору на Євро-2024  Боснія і Герцоговина - Україна відбудеться 21 березня. У разі перемоги українці зіграють 26 березня проти переможця пари Ізраїль - Ісландія.

Нагадаємо, що нещодавно збірна України дізналась суперників у Лізі націй.

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