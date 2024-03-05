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У збірній України здивовані списком гравців від Мінспорту - журналіст

Сьогодні 07:48 208 0
У збірній України здивовані списком гравців від Мінспорту - журналіст

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб збірної України був здивований списком гравців команди, які повинні їхати на матч плей-оф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцоговини.

Про це повідомив журналіст Дмитро Ільченко.

Напередодні Міністерство молоді та спорту оголосило список гравців, які поїдуть на матч плей-оф відбору на Євро-2024.

"У штабі збірної України здивовані опублікованим Мінмолодьспорту списком гравців, які вирушать до Боснії на поєдинок плей-оф відбору до Євро-2024. За багатьма позиціями він не відповідає дійсності. Справжній список, як очікується, буде оприлюднено за тиждень", - відзначив Ільченко.

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Допис, поширений Дмитро Ільченко (@foot.blog.ilchenko)

Півфінальний матч плей-оф відбору на Євро-2024 збірна України з футболу проведе 21 березня проти Боснії і Герцеговини. У разі перемоги українці зіграють 26 березня проти переможця пари Ізраїль - Ісландія.

Нагадаємо, що нещодавно збірна України дізналась суперників у Лізі націй.

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