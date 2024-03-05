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Стало відоме прізвище дебютанта збірної України

Це гравець середини поля
Сьогодні 16:42 176 0
Стало відоме прізвище дебютанта збірної України
#Збірна України з футболу, #Тарас Степаненко, #Володимир Бражко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Володимир Бражко отримає дебютний виклик до збірної України.

Про це повідомляє ТаТоТаке. 

22-річний хавбек посяде вакантне місце у складі, яке з'явилося через травму опорника Шахтаря Тараса Степаненка.

У сезоні 2023-24 Бражко провів 20 матчів за киян у всіх турнірах, в яких забив 3 голи та зробив 2 асисти.

На рахунку Володимира 2 забиті м'ячі у 21 поєдинку за молодіжну збірну України U-21.

Нагадаємо, півфінальний матч плей-оф відбору на Євро-2024  Боснія і Герцоговина - Україна зіграють 21 березня. У разі перемоги українці будть змагатися за путівку на Євро 26 березня з переможцем пари Ізраїль - Ісландія.

Нещодавно збірна України дізналася суперників у Лізі націй.

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