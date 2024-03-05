Головне
Боснійці назвали список гравців на матч проти України
Сьогодні 14:11 426
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 14:16 182
Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі
Сьогодні 12:45 293
Жеребкування Індіан-Веллса-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць
Сьогодні 11:21 1047
Баварія прийме Лаціо, Реал Сосьєдад - ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 489
Кременчук зрівняв рахунок у півфінальній серії чемпіонату України проти Дніпра
Вчора 20:27 4307 1
Чемпіонські бої Усика, Гвоздика, Берінчика й Ломаченка: чого очікувати Україні в 2024 році
Вчора 16:06 6059 2
КДК УАФ зарахував Олександрії технічну поразку в матчі з Шахтарем
Вчора 13:47 7917 5
Сила Шахтаря, скромність Динамо, провал лідера. Підсумки 19 туру УПЛ
Вчора 13:13 584 1
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Вчора 12:12 90272
Прямі трансляції

Нападник Шахтаря може перейти в польський клуб

Гравець проходить медогляд
Сьогодні 15:52 745 0
Нападник Шахтаря може перейти в польський клуб
Фото - УПЛ ТБ
#Лехія, #Шахтар, #Богдан Вʼюнник

Джерело - Чемпіон.

Український футболіст Богдан Вʼюнник може поповнити склад польської Лехії. Він уже проходить медичне обстеження.

Про це повідомляє журналіст Петер Слонка передає.

 21-річний українець провів за Шахтар у цьому сезоні 6 матчів (167 хвилин), забив 1 гол та віддав 2 асисти. Його контракт із донецьким клубом розрахований  до 30 червня 2025 року.

Відзначимо, що після 22-х турів Лехія посідає друге місце в Першій лізі Польщі, набравши 41 очко.

У цій команді вже виступають троє українців:  Богдан Сарнавський, Максим Хлань та Іван Желізко.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
У збірній України здивовані списком гравців від Мінспорту - журналіст У збірній України здивовані списком гравців від Мінспорту - журналіст 682
Жеребкування Індіан-Веллса-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць Жеребкування Індіан-Веллса-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць 1047
Володимиру Безсонову - 66: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста Володимиру Безсонову - 66: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста 6622
Визначилась сума призових, яку отримала Костюк за виступ на турнірі в Сан-Дієго Визначилась сума призових, яку отримала Костюк за виступ на турнірі в Сан-Дієго 1125
Без Ярмоленка: став відомий склад делегації збірної України на матч плей-оф відбору на Євро-2024 Без Ярмоленка: став відомий склад делегації збірної України на матч плей-оф відбору на Євро-2024 1228
Кременчук зрівняв рахунок у півфінальній серії чемпіонату України проти Дніпра Кременчук зрівняв рахунок у півфінальній серії чемпіонату України проти Дніпра 4307 1
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 165006 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12840
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 135408 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19548 1
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11080
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25357