Нападник Шахтаря може перейти в польський клуб

Гравець проходить медогляд

Джерело - Чемпіон.

Український футболіст Богдан Вʼюнник може поповнити склад польської Лехії. Він уже проходить медичне обстеження.

Про це повідомляє журналіст Петер Слонка передає.

21-річний українець провів за Шахтар у цьому сезоні 6 матчів (167 хвилин), забив 1 гол та віддав 2 асисти. Його контракт із донецьким клубом розрахований до 30 червня 2025 року.

Відзначимо, що після 22-х турів Лехія посідає друге місце в Першій лізі Польщі, набравши 41 очко.

У цій команді вже виступають троє українців: Богдан Сарнавський, Максим Хлань та Іван Желізко.

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