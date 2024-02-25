Зустріч відбудеться на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського

Джерело - Чемпіон.

Металіст 1925 та Динамо визначилися зі стартовими складами команд на матч 18 туру УПЛ.

Варто зазначити, що зустріч відбудеться на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського о 15:30 за київським часом.

Металіст 1925: Мозіль, Капінус, Імереков, Курило, Фарина, Червак, Габелок, Русин, Юрченко, Гармаш, Борячук.

Запасні: Сидоренко, Проценко, Ткачук, Арі, Юсов, Бичек, Дмитренко, Фрімпонг, Безуглий, Обінайя.

Динамо Київ: Бущан, Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко, Бражко, Шапаренко, Волошин, Буяльський, Кабаєв, Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Шепелєв, Андрієвський, Супряга, Дячук, Діалло, Сирота, Царенко, Беніто, Гусєв.

Напередодні Кривбас впевнено переграв ЛНЗ.

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