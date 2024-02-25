Головне
Колос на виїзді переграв Верес у 18 турі УПЛ
Сьогодні 15:00 121
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям
Сьогодні 13:59 33977
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Сьогодні 11:26 167153
Чорний лебідь від легендарної українки. 30 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади
Сьогодні 11:13 11405
В очікуванні тріумфу Клоппа й успіху українців: суперекспрес на вікенд із коефіцієнтом 9,57
Сьогодні 11:09 1657
Промовисте Динамо, переконливе Полісся: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 8,36
Сьогодні 10:10 279
Українець Бондар зазнав поразки в своєму третьому поєдинку в UFC
Сьогодні 08:52 233
"У ринзі хвилювався більше": ексчемпіон світу два роки розстрілює шахеди з кулемета
Вчора 15:46 11357
Гравці збірної України зустрілися з бійцями ЗСУ в Латвії
Вчора 15:16 377
Мудрик може відправитися в оренду влітку
Вчора 11:52 1045
Прямі трансляції

Металіст 1925 - Динамо Київ: стартові склади команд

Зустріч відбудеться на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського
Сьогодні 14:39 130 0
Металіст 1925 - Динамо Київ: стартові склади команд
#Динамо Київ, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Металіст 1925 та Динамо визначилися зі стартовими складами команд на матч 18 туру УПЛ.

Варто зазначити, що зустріч відбудеться на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського о 15:30 за київським часом.

Металіст 1925: Мозіль, Капінус, Імереков, Курило, Фарина, Червак, Габелок, Русин, Юрченко, Гармаш, Борячук.

Запасні: Сидоренко, Проценко, Ткачук, Арі, Юсов, Бичек, Дмитренко, Фрімпонг, Безуглий, Обінайя.

Динамо Київ: Бущан, Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко, Бражко, Шапаренко, Волошин, Буяльський, Кабаєв, Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Шепелєв, Андрієвський, Супряга, Дячук, Діалло, Сирота, Царенко, Беніто, Гусєв.

Напередодні Кривбас впевнено переграв ЛНЗ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям 33977
Чорний лебідь від легендарної українки. 30 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади Чорний лебідь від легендарної українки. 30 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади 11405
"У мене стоїть блок": Мілевський розповів, як він утримується від вживання алкоголю "У мене стоїть блок": Мілевський розповів, як він утримується від вживання алкоголю 4457
"У ринзі хвилювався більше": ексчемпіон світу два роки розстрілює шахеди з кулемета "У ринзі хвилювався більше": ексчемпіон світу два роки розстрілює шахеди з кулемета 11357
Рівно 6 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA Рівно 6 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA 5635
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна 167153
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10511 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14607
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 359654 1
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5314 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 68909
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34003 2