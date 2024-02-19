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Визначилось місце матчу Металіст 1925 - Динамо

Динамо зіграє гостьовий матч на власному стадіоні
Сьогодні 17:46 111 0
Визначилось місце матчу Металіст 1925 - Динамо
#Динамо Київ, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Матч 18 туру чемпіонату України між Металістом 1925 та Динамо відбудеться у Києві.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Гра відбудеться 25 лютого о 15:30 на клубному стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

Наразі кияни із 28 очками посідають п'яте місце в турнірній таблиці місце, відстаючи на шість балів від лідируючих Кривбаса та Дніпра-1. У Металіста 1925 15 очок та 12-та позиція.

Напередодні Динамо переграло Шериф.

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