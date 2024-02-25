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Промовисте Динамо, переконливе Полісся: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 8,36

Чемпіонат України знову на першому плані.
Сьогодні 10:10 Максим Салівон 214 0
Промовисте Динамо, переконливе Полісся: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 8,36
#Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Рідна першість повернулася! ЛНЗ та Кривбас уже порадували насиченим футболом, а інші 14 команд будуть виявляти найсильнішого протягом найближчих двох діб. Саме час подивитися на перший тур після зимової паузи через найкращі ставки.  

Металіст 1925 — Динамо

Команда Олександра Шовковського зіграє номінально виїзний матч із харківським клубом на рідній арені. Цей факт додасть киянам ще більшої впевненості у своїх силах. У іншому ж перед нами клуб, який максимально зберіг склад за підсумками зимових зборів. Придбань "біло-сині" теж не зробили. Жодних сюрпризів, усе стабільно.

Динамівці провели продуктивні збори, однак це лише контрольні матчі. Так, на початках у перших матчах після відновлення сезону товариські зустрічі теж можуть служити сяким-таким орієнтиром, однак показники офіційних ігор усе ж більш промовисті. З Шовковським на чолі Динамо забивало не менш ніж по два голи. Після зборів цифра може бути й дещо меншою, але ж не варто забувати й про можливості суперника, якого очолив амбітний Віктор Скрипник, а підсилив такий відомий уболівальникам Динамо Денис Гармаш. Два голи на двох команди якось вже заб’ють, а взяти очки з киянами клубу з Харкова буде важко навіть із такими значущими змінами всередині колективу. 

Ставка: П2+ТБ (1,5) за 1,61

Рух — Полісся

Полісся — команда-сенсація першої частини сезону. Новачок УПЛ доводить, що нинішній чемпіонат України — це величезне вікно можливостей. Колектив Юрія Калитвинцева заслужено посідає третю сходинку, а в зимову паузу став іще сильнішим. Трансфери Михайличенка й Таллеса — черговий сигнал, що Буткевич і не думає обмежувати коло амбіцій клубу. Й у житомирян є всі можливості зробити старт другої частини сезону успішним.

У матчі з Рухом більше шансів на перемогу саме в Полісся. Звісно, прірви між командами нема, проте на фоні "вічномолодих" львів'ян, які, схоже, поставили на конвеєр "виробництво" юних талантів, які й мають забезпечувати життєдіяльність клубу, ставши візитівкою Руха, житомирці в цілому виглядають солідніше. А от чого від команд очікувати точно не варто, так це великої кількості голів. Рух і Полісся не відзначалися "верховими" матчами і в останніх іграх УПЛ у ще минулому році, й сподіватися на іскристий футбол у першій грі після відновлення сезону не варто й поготів. Втім, щонайменше один результативний удар, думається, усе ж побачимо.   

Ставка: Х2 та 1-3 голи в матчі за 1,83

Олександрія — Шахтар

Виліт із Ліги Європи має стати для Шахтаря не тільки холодним душем, а й гарною нагодою. Мова про можливість сконцентруватися на УПЛ. Тепер Пушич та компанія кинуть усі сили на внутрішню арену, де в "гірників" одне й максимальне завдання. Легкого життя "помаранчево-чорним" ніхто не обіцяє й тут. До того ж уже перший суперник у Шахтаря зовсім не прохідний, та ще й вельми незручний.

Річ у тім, що за останні вісім протистоянь клубів Олександрія не просто показала, що з Шахтарем грати вміє. Шість(!) разів "агрономи" відбирали в суперника очки, двічі перемогли, ще у двох випадках поступалися мінімально. У цих матчах команди незмінно забивали на двох не менш як по два голи. Втім, і не більш ніж по чотири. Цього разу Шахтар знову буде в Олександрії фаворитом. Проте очікувати, що в "гірників" буде легка прогулянка, точно не варто.

Ставка: Х2 та 2-4 голи в матчі за 1,64

Оболонь — Чорноморець

Завершальним матчем понеділка й туру буде протистояння "пивоварів" та "моряків". Команди з Києва й Одеси вирішують різні завдання в УПЛ, однак у контексті дуелі на "Оболонь-Арені" сказати хочеться про інше. А саме — про вірогідну результативність сторін за підсумками зустрічі.

На відміну від господарів, гості до числа найменш забивних клубів нашої першості не відносяться. 25 голів у 16 турах — показник непоганий. Однак на вірогідний "низ" указують одразу кілька факторів. По-перше, 4 з попередніх 5 матчів Оболоні на своєму полі принесли взагалі не більше одного гола. По-друге, не менш важливою є тенденція очних зустрічей. Лише в одному з семи попередніх особистих матчів команди пробили "верх".   

Ставка: ТМ (2,5) за 1,73

Сумарний коефіцієнт: 1,61*1,83*1,64*1,73 = 8,36

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