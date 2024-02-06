Головне
Переможець бою Ф’юрі - Усик отримає новий пояс абсолютного чемпіона
Вчора 23:25 654
ЛАСК викупив Таловєрова у Славії
Вчора 18:24 434
На війні з росією загинув український чемпіон світу з паверліфтингу Білоконь
Вчора 15:39 770
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну сходинку
Вчора 14:15 87876
"Давай сам на сам": Мудрик зухвало відповів відомому фану Челсі після критики на свою адресу
Вчора 14:00 1224
Рейтинг WTA: Світоліна втратила одну позицію
Вчора 13:40 358431 10
Відео дня: Лунін продемонстрував блискавичну реакцію в мадридському дербі
Вчора 13:08 1943
Матчі 18-го туру УПЛ не будуть проводитися 24 лютого
Вчора 12:54 586
Калініна та Цуренко зіграють в основній сітці Mubadala Abu Dhabi Open
Вчора 10:43 934
Фінал чемпіонату світу-2026 відбудеться в Нью-Джерсі
Вчора 09:52 576
Прямі трансляції

Осімхен ризикує пропустити півфінал Кубка африканських націй

Форвард не полетів з командою до Буаке, де відбудеться гра
Сьогодні 11:25 331 0
Осімхен ризикує пропустити півфінал Кубка африканських націй
Фото - Getty Images
#Осімхен

Джерело - tribuna.com.

Форвард збірної Нігерії Віктор Осімхен відчуває дискомфорт у животі перед матчем 1/2 фіналу Кубка африканських націй з ПАР.

Про це повідомляє The Athletic з посиланням на заяву Федерації футболу Нігерії.

Вказано що через це він не полетів з командою з Абіджана до Буаке, де відбудеться гра. Нападник перебуває під наглядом лікарів.

Якщо вони вирішать, що він готовий грати, то завтра, 7 лютого Віктор приєднається до команди.

Матч Нігерія – ПАР відбудеться 7 лютого. Початок о 19.00.

Раніше визначилися півфінальні пари Кубка африканських націй.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну сходинку Рейтинг ATP: Сачко втратив одну сходинку 87876
Аллен передбачив долю бою Усик - Ф'юрі Аллен передбачив долю бою Усик - Ф'юрі 704
Усик: Я дуже багато поставив на кін через бій з Ф’юрі Усик: Я дуже багато поставив на кін через бій з Ф’юрі 1173
На війні з росією загинув український чемпіон світу з паверліфтингу Білоконь На війні з росією загинув український чемпіон світу з паверліфтингу Білоконь 770
Визначився суперник Джошуа після бою з Нганну Визначився суперник Джошуа після бою з Нганну 8836
Яремчук визначився зі своїм клубом на наступний сезон Яремчук визначився зі своїм клубом на наступний сезон 1744
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12325
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 48627
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 28958 1
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 4693 2
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 58654
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 45895 1