Осімхен ризикує пропустити півфінал Кубка африканських націй

Форвард не полетів з командою до Буаке, де відбудеться гра

Форвард збірної Нігерії Віктор Осімхен відчуває дискомфорт у животі перед матчем 1/2 фіналу Кубка африканських націй з ПАР.

Про це повідомляє The Athletic з посиланням на заяву Федерації футболу Нігерії.

Вказано що через це він не полетів з командою з Абіджана до Буаке, де відбудеться гра. Нападник перебуває під наглядом лікарів.

Якщо вони вирішать, що він готовий грати, то завтра, 7 лютого Віктор приєднається до команди.

Матч Нігерія – ПАР відбудеться 7 лютого. Початок о 19.00.

Раніше визначилися півфінальні пари Кубка африканських націй.