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Визначилися півфінальні пари Кубка африканських націй

Сьогодні 08:24 292 0
Визначилися півфінальні пари Кубка африканських націй

Джерело - Чемпіон.

3 лютого у Кот-д'Івуарі завершилася стадія 1/8 фіналу Кубка африканських націй з футболу.

Збірна Кот-д'Івуару дивом пройшла у півфінал, вирвавши перемогу у меншості у команди Малі (2:1 д.ч.). При цьому слони відігралися на 90-й хвилині, а переможний гол забили у компенсований час до другого овертайму на 120+2 хвилині.

За підсумками стадії визначено 4 учасники 1/2 фіналу. У півфіналах 7 лютого зустрінуться: Нігерія - ПАР, Кот-д'Івуар - ДР Конго. Фінальна гра запланована на 11 лютого в Абіджані.

Кубок африканських націй-2023
1/4 фіналу
  • 02.02. 19:00. Нігерія - Ангола 1:0
  • 03.02. 22:00. Кабо-Верде - ПАР 0:0 (пен. 1:2)
  • 03.02. 19:00. Малі - Кот-д'Івуар 1:2 (д.ч.)
  • 02.02. 22:00. ДР Конго - Гвінея 3:1

1/2 фіналу

  • 07.02. 19:00. Нігерія - ПАР
  • 07.02. 22:00. Кот-д'Івуар - ДР Конго

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