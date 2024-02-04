Визначилися півфінальні пари Кубка африканських націй

Джерело - Чемпіон.

3 лютого у Кот-д'Івуарі завершилася стадія 1/8 фіналу Кубка африканських націй з футболу.

Збірна Кот-д'Івуару дивом пройшла у півфінал, вирвавши перемогу у меншості у команди Малі (2:1 д.ч.). При цьому слони відігралися на 90-й хвилині, а переможний гол забили у компенсований час до другого овертайму на 120+2 хвилині.

За підсумками стадії визначено 4 учасники 1/2 фіналу. У півфіналах 7 лютого зустрінуться: Нігерія - ПАР, Кот-д'Івуар - ДР Конго. Фінальна гра запланована на 11 лютого в Абіджані.

Кубок африканських націй-2023

1/4 фіналу

02.02. 19:00. Нігерія - Ангола 1:0

03.02. 22:00. Кабо-Верде - ПАР 0:0 (пен. 1:2)

03.02. 19:00. Малі - Кот-д'Івуар 1:2 (д.ч.)

02.02. 22:00. ДР Конго - Гвінея 3:1

1/2 фіналу

07.02. 19:00. Нігерія - ПАР

07.02. 22:00. Кот-д'Івуар - ДР Конго

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