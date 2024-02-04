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Марлон хоче продовжити контракт з Флуміненсе

Захисник гірників не збирається повертатися до України
Сьогодні 10:40 184 0
Марлон хоче продовжити контракт з Флуміненсе
#Марлон

Джерело - sport.ua.

28-річний центральний захисник Марлон, контракт якого належить Шахтарю, але який за Annexe 7 ФІФА виступає наразі за Флуміненсе, веде переговори із бразильським клубом про те, щоб залишитись в ньому на майбутнє.

Про це повідомляє NETFLU.

Нинішня угода Марлона з Флуміненсе розрахована до 30 червня, після чого футболіст повинен буде повернутися до Шахтаря, якщо ФІФА не продовжить дію положення про легіонерів на період російсько-української війни.

Ттриколірні зацікавлені в тому, щоб Марлон залишався в їхніх лавах й надалі.

Для цього клуб планує переговорити з Шахтарем, але не виключено, що чекатиме на долю Annexe 7.

Декілька днів тому повідомлялося, що Марлона запропонували підписати Мілану, однак у січневе трансферне вікно ця угода так і не відбулася.

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