Мілану запропонували підписати Марлона

Марлон може змінити клуб

Мілану запропонували підписати орендованого у Шахтаря центрбека Флуміненсе Марлона.

Про це повідомляє італійський журналіст Джанлуїджі Лонгарі.

За інформацією джерела, перехід може відбутися в останні хвилини до закриття трансферного вікна – навіть якщо його буде складно оформити з технічних причин. Не уточнюється, яку формулу трансферу обговорюють сторони.

Нагадаємо, Марлон став гравцем Шахтаря влітку 2021 року, коли клуб очолив Роберто Де Дзербі, з яким він працював у Сассуоло. Після початку повномасштабного вторгнення бразилець був змушений покинути Україну. Спочатку Марлона віддали в оренду в Монцу, потім – у його рідний Флуміненсе.

Нещодавно, коментуючи своє майбутнє, 28-річний захисник заявив, що хоче залишитися у Флуміненсе.

Раніше повідомлялося, що Конте влітку очолить Мілан.