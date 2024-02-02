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Мілану запропонували підписати Марлона

Марлон може змінити клуб
Сьогодні 09:39 259 0
Мілану запропонували підписати Марлона
#Марлон, #Мілан, #Футбольні трансфери, #Шахтар Донецьк

Джерело - tribuna.com.

Мілану запропонували підписати орендованого у Шахтаря центрбека Флуміненсе Марлона.

Про це повідомляє італійський журналіст Джанлуїджі Лонгарі.

За інформацією джерела, перехід може відбутися в останні хвилини до закриття трансферного вікна – навіть якщо його буде складно оформити з технічних причин. Не уточнюється, яку формулу трансферу обговорюють сторони.

Нагадаємо, Марлон став гравцем Шахтаря влітку 2021 року, коли клуб очолив Роберто Де Дзербі, з яким він працював у Сассуоло. Після початку повномасштабного вторгнення бразилець був змушений покинути Україну. Спочатку Марлона віддали в оренду в Монцу, потім – у його рідний Флуміненсе.

Нещодавно, коментуючи своє майбутнє, 28-річний захисник заявив, що хоче залишитися у Флуміненсе.

Раніше повідомлялося, що Конте влітку очолить Мілан.

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