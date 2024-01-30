Зоря припинила оренду 19-річного бразильця

Зоря оголосила про розірвання орендної угоди з 19-річним бразильцем Венделлом.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

Футболіст повертається на батьківщину до Гояса.

Зазначимо, що Венделл, який виступає на позиції форварда, перейшов до Зорі 1 вересня, але прижитися в луганській команді не зміг, маючи у своєму активі лише шість матчів, у яких виключно виходив на заміну (59 хвилин ігрового часу) та не відзначився результативними діями.

Раніше Зоря поступилась Краковії.