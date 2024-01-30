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Зоря припинила оренду 19-річного бразильця

Зоря припинила оренду 19-річного бразильця
Сьогодні 13:42 219 0
Зоря припинила оренду 19-річного бразильця
#Зоря Луганськ

Джерело - zarya-lugansk.com.

Зоря оголосила про розірвання орендної угоди з 19-річним бразильцем Венделлом.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

Футболіст повертається на батьківщину до Гояса.

Зазначимо, що Венделл, який виступає на позиції форварда, перейшов до Зорі 1 вересня, але прижитися в луганській команді не зміг, маючи у своєму активі лише шість матчів, у яких виключно виходив на заміну (59 хвилин ігрового часу) та не відзначився результативними діями.

Раніше Зоря поступилась Краковії.

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