Зоря припинила оренду 19-річного бразильця

Джерело - zarya-lugansk.com.
Зоря оголосила про розірвання орендної угоди з 19-річним бразильцем Венделлом.
Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.
Футболіст повертається на батьківщину до Гояса.
Зазначимо, що Венделл, який виступає на позиції форварда, перейшов до Зорі 1 вересня, але прижитися в луганській команді не зміг, маючи у своєму активі лише шість матчів, у яких виключно виходив на заміну (59 хвилин ігрового часу) та не відзначився результативними діями.
Раніше Зоря поступилась Краковії.