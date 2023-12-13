Шахтар зіграє з Порту, Ньюкасл - із Міланом у 6 турі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У середу, 13 грудня, відбудуться завершальні 8 матчів групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24. Донецький Шахтар зіграє з Порту, у матчі який визначить, хто з команд вийде в 1/8 фіналу.

19:45. РБ Лейпциг - Янг Бойз, G

РБ Лейпциг - Янг Бойз, G 19:45. Црвена Звезда - Манчестер Сіті, G

Црвена Звезда - Манчестер Сіті, G 22:00. Антверпен - Барселона, H

Антверпен - Барселона, H 22:00. Порту - Шахтар, H

Порту - Шахтар, H 22:00. Атлетіко - Лаціо, E

Атлетіко - Лаціо, E 22:00. Селтік - Феєнорд, E

Селтік - Феєнорд, E 22:00. Боруссія Д - ПСЖ, F

Боруссія Д - ПСЖ, F 22:00. Ньюкасл - Мілан, F

Напередодні відбулися матчі в групах A, B, C та D. Зокрема Бенфіка з Анатолієм Трубіним перемогла на виїзді Зальцбург (1:3) і пробилася в 1/16 Ліги Європи. Уже відомі 14 із 16 учасників плей-оф.