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Шахтар зіграє з Порту, Ньюкасл - із Міланом у 6 турі Ліги чемпіонів

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Шахтар зіграє з Порту, Ньюкасл - із Міланом у 6 турі Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Шахтар Донецьк, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

У середу, 13 грудня, відбудуться завершальні 8 матчів групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24. Донецький Шахтар зіграє з Порту, у матчі який визначить, хто з команд вийде в 1/8 фіналу.

  • 19:45. РБ Лейпциг - Янг Бойз, G
  • 19:45. Црвена Звезда - Манчестер Сіті, G
  • 22:00. Антверпен - Барселона, H
  • 22:00. Порту - Шахтар, H
  • 22:00. Атлетіко - Лаціо, E
  • 22:00. Селтік - Феєнорд, E
  • 22:00. Боруссія Д - ПСЖ, F
  • 22:00. Ньюкасл - Мілан, F

Напередодні відбулися матчі в групах A, B, C та D. Зокрема Бенфіка з Анатолієм Трубіним перемогла на виїзді Зальцбург (1:3) і пробилася в 1/16 Ліги Європи. Уже відомі 14 із 16 учасників плей-оф.

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