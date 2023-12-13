Шахтар зіграє з Порту, Ньюкасл - із Міланом у 6 турі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У середу, 13 грудня, відбудуться завершальні 8 матчів групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24. Донецький Шахтар зіграє з Порту, у матчі який визначить, хто з команд вийде в 1/8 фіналу.
- 19:45. РБ Лейпциг - Янг Бойз, G
- 19:45. Црвена Звезда - Манчестер Сіті, G
- 22:00. Антверпен - Барселона, H
- 22:00. Порту - Шахтар, H
- 22:00. Атлетіко - Лаціо, E
- 22:00. Селтік - Феєнорд, E
- 22:00. Боруссія Д - ПСЖ, F
- 22:00. Ньюкасл - Мілан, F
Напередодні відбулися матчі в групах A, B, C та D. Зокрема Бенфіка з Анатолієм Трубіним перемогла на виїзді Зальцбург (1:3) і пробилася в 1/16 Ліги Європи. Уже відомі 14 із 16 учасників плей-оф.