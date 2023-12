Американський журнал TIME нагородив Мессі престижною щорічною нагородою за його досягнення.

Про це повідомляє сам журнал.

Переможець Чемпіонату світу-22 покинув Парі Сен-Жермен у червні після того, як два рази поспіль отримав титул переможця Ліги 1. Мессі продовжив свій кар'єрний шлях з Інтер Маямі. У своєму першому матчі за клуб аргентинець точно пробив зі штрафного на останніх хвилинах основного часу, це принесло перемогу

Футболіст допоміг клубу виграти свій перший трофей Кубок Ліг Північної Америки. В листопаді він отримав винагороду Золотий м’яч, який є восьмим у його кар'єрі.

Видання нагадує, що у 2026 році США будуть одними з господарів футбольного Чемпіонату світу

