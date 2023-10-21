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Евертон Миколенка зіграє з Ліверпулем, Челсі Мудрика прийме Арсенал Зінченка: розклад матчів АПЛ на 21 жовтня

Розклад матчів АПЛ на 21 жовтня
Сьогодні 10:08 159 0
Евертон Миколенка зіграє з Ліверпулем, Челсі Мудрика прийме Арсенал Зінченка: розклад матчів АПЛ на 21 жовтня
Фото - Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 жовтня, відбудеться вісім матчів 9-го туру англійської Прем'єр-ліги.

У цих матчах, зокрема, Арсенал Олександра Зінченка на виїзді зіграє з Челсі Михайла Мудрика. Евертон Віталія Миколенка зіграє з Ліверпулем, Брентфорд Єгора Ярмолюка прийме Бернлі.

Розклад матчів 9-го туру АПЛ на 21 жовтня:

14:30 Ліверпуль - Евертон

17:00 Борнмут - Вулвергемптон

17:00 Брентфорд - Бернлі

17:00 Манчестер Сіті - Брайтон

17:00 Ноттінгем - Лутон

17:00 Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пелес

19:30 Челсі - Арсенал

22:00 Шеффілд Юнайтед - Манчестер Юнайтед

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