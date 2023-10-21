Евертон Миколенка зіграє з Ліверпулем, Челсі Мудрика прийме Арсенал Зінченка: розклад матчів АПЛ на 21 жовтня

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 21 жовтня, відбудеться вісім матчів 9-го туру англійської Прем'єр-ліги.
У цих матчах, зокрема, Арсенал Олександра Зінченка на виїзді зіграє з Челсі Михайла Мудрика. Евертон Віталія Миколенка зіграє з Ліверпулем, Брентфорд Єгора Ярмолюка прийме Бернлі.
Розклад матчів 9-го туру АПЛ на 21 жовтня:
14:30 Ліверпуль - Евертон
17:00 Борнмут - Вулвергемптон
17:00 Брентфорд - Бернлі
17:00 Манчестер Сіті - Брайтон
17:00 Ноттінгем - Лутон
17:00 Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пелес
19:30 Челсі - Арсенал
22:00 Шеффілд Юнайтед - Манчестер Юнайтед
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!