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Саутгейт: Збірна Англії вийшла із найскладнішої групи

Гарет Саутгейт прокоментував перемогу над командою Італії (3:1) та завоювання путівки до фінального раунду Євро-2024:
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Саутгейт: Збірна Англії вийшла із найскладнішої групи
Фото - Getty Images
#Гарет Саутгейт

Джерело - uefa.com.

Збірна Англії здобула переконливу перемогу над Італією у відборі на Євро-2024.

Про це розповів головний тренер англійців Гарет Саутгейт.

"По-перше, я думаю, що сьогодні ми грали дуже добре. Ми мали невдачу з пропущеним голом, але зберегли спокій і повернулися в гру. У другому таймі, я вважаю, ми грали чудово. Не тільки за якістю нашої гри і в тому, як ми контролювали м'яч, а й щодо дисципліни в команді. Наші флангові гравці зробили нам неймовірну роботу в обороні.

Щодо кваліфікації, я думаю, що ми вийшли із найскладнішої групи – Україна, Італія та Англія. Із самого початку, завдяки перемозі в Неаполі та матчу тут проти України, ми стабільно виступали добре. Мені подобається працювати з цією групою гравців, вони особливі.

У такі ночі, як сьогодні, у великих матчах, де є тиск, ми спокійно поводимося з м'ячем і зберігаємо володіння, а не віддаємо його. Я думав, що ми зробили це сьогодні, від воротаря до атаки. Ми спрацювали, дуже добре атакували і грали зі справжньою холоднокровністю", - відзначив Саутгейт.

Раніше збірна Англії вийшла на Євро-2024.

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