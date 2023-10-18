Саутгейт: Збірна Англії вийшла із найскладнішої групи

Збірна Англії здобула переконливу перемогу над Італією у відборі на Євро-2024.

Про це розповів головний тренер англійців Гарет Саутгейт.

"По-перше, я думаю, що сьогодні ми грали дуже добре. Ми мали невдачу з пропущеним голом, але зберегли спокій і повернулися в гру. У другому таймі, я вважаю, ми грали чудово. Не тільки за якістю нашої гри і в тому, як ми контролювали м'яч, а й щодо дисципліни в команді. Наші флангові гравці зробили нам неймовірну роботу в обороні.

Щодо кваліфікації, я думаю, що ми вийшли із найскладнішої групи – Україна, Італія та Англія. Із самого початку, завдяки перемозі в Неаполі та матчу тут проти України, ми стабільно виступали добре. Мені подобається працювати з цією групою гравців, вони особливі.

У такі ночі, як сьогодні, у великих матчах, де є тиск, ми спокійно поводимося з м'ячем і зберігаємо володіння, а не віддаємо його. Я думав, що ми зробили це сьогодні, від воротаря до атаки. Ми спрацювали, дуже добре атакували і грали зі справжньою холоднокровністю", - відзначив Саутгейт.