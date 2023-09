Лідер Реала пропустить матч з Жироною Циганкова та Довбика

Два центральні захисники Реала отримали пошкодження в матчі 7-го туру Ла Ліги проти Лас-Пальмаса (2:0).

Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

Оборонці можуть пропустити матч з Жироною, який відбудеться 30 вересня.

🚨🎙| Ancelotti: "David Alaba will not play against Girona. Rüdiger has suffered a knock."