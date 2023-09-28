Лідер Реала пропустить матч з Жироною Циганкова та Довбика

Матч Жирона - Реал відбудеться 30 вересня

Джерело - Чемпіон.

Два центральні захисники Реала отримали пошкодження в матчі 7-го туру Ла Ліги проти Лас-Пальмаса (2:0).

Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

"Давід Алаба не зіграє проти Жирони. Рюдігер зазнав удару", - сказав Анчелотті.

Оборонці можуть пропустити матч з Жироною, який відбудеться 30 вересня.

🚨🎙| Ancelotti: "David Alaba will not play against Girona. Rüdiger has suffered a knock." — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 27, 2023

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