Лідер Реала пропустить матч з Жироною Циганкова та Довбика

Джерело - Чемпіон.
Два центральні захисники Реала отримали пошкодження в матчі 7-го туру Ла Ліги проти Лас-Пальмаса (2:0).
Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті.
"Давід Алаба не зіграє проти Жирони. Рюдігер зазнав удару", - сказав Анчелотті.
Оборонці можуть пропустити матч з Жироною, який відбудеться 30 вересня.
🚨🎙| Ancelotti: "David Alaba will not play against Girona. Rüdiger has suffered a knock."— Madrid Xtra (@MadridXtra) September 27, 2023
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